Темы дня

Спорт / Хоккей
19 декабря 2021, 21:30

Сборная России по хоккею уступила Финляндии на Кубке Первого канала

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею завершила выступление на Кубке Первого канала. Наша команда в заключительном матче уступила сборной Финляндии в овертайме - 2:3.

Финны открыли счёт в конце первого периода: отличился Валтерри Мереля. Долгое время счёт был неизменным, в концовке периода Артем Минулин выровнял положение. В третьем периоде Сакари Маннинен реализовал большинство и вывел финнов вперёд, но за четыре минуты до конца основного времени Вячеслав Войнов также реализовал большинство и перевел дело в овертайм.

В дополнительное время сильнее оказались финны. Сакари Маннинен оформил дубль и принес своей команде победу - 3:2.

Это было первое поражение сборной России на турнире. До этого наша команда обыграла Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2).

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.12.2021, 21:30 / Спорт
Сборная России по хоккею уступила Финляндии на Кубке Первого канала
19.12.2021, 18:01 / Общество
Свердловскую область в начале рабочей недели заметёт снегом
19.12.2021, 17:34 / Общество
Труд медиков в новогодние выходные будет оплачиваться в двойном размере
19.12.2021, 17:07 / Общество
В России утвердили программу содействия занятости молодёжи до 2030 года
19.12.2021, 16:09 / Общество
Стала известна причина сбоя в информационной системе ГИБДД