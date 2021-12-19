Сборная России по хоккею уступила Финляндии на Кубке Первого канала

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею завершила выступление на Кубке Первого канала. Наша команда в заключительном матче уступила сборной Финляндии в овертайме - 2:3.

Финны открыли счёт в конце первого периода: отличился Валтерри Мереля. Долгое время счёт был неизменным, в концовке периода Артем Минулин выровнял положение. В третьем периоде Сакари Маннинен реализовал большинство и вывел финнов вперёд, но за четыре минуты до конца основного времени Вячеслав Войнов также реализовал большинство и перевел дело в овертайм.

В дополнительное время сильнее оказались финны. Сакари Маннинен оформил дубль и принес своей команде победу - 3:2.

Это было первое поражение сборной России на турнире. До этого наша команда обыграла Канаду (4:3), Швецию (1:0) и Чехию (5:2).