Эксперимент сборной России в овертайме провалился

Фото: Пресс-служба ФХР

Сборная России по хоккею завершила своё выступление на Кубке Первого канала. После трёх побед подряд команда Алексея ЖАМНОВА уступила в заключительном матче сборной Финляндии – 2:3.

Любители хоккея привыкли, что на играх Евротура тренерские штабы сборных в основном «тестируют» молодёжь, команды выступают неосновными составами, а матчи носят товарищеский характер, хотя на кону стоит трофей. Но в этот раз Кубок Первого канала выбивался из общего ряда. Во-первых, у сборной России сменился тренерский штаб, Алексей Жамнов с помощниками впервые руководил командой. Во-вторых, Кубок Первого канала – последний турнир перед Олимпиадой, а значит, последний шанс в боевых условиях испытать состав, приближённый к олимпийскому. Ну и, в-третьих, в Москву в роли специального гостя пожаловала сборная Канады, противостояние с которой так любят наши болельщики.

Именно с Канадой сборная России начала турнир, и начала его хорошо. Команда Алексея Жамнова за десять минут до конца встречи вела со счётом 4:1. В концовке россияне позволили себе расслабиться и пропустили две шайбы, но всё же довели дело до победы. После этого сборная России в тяжёлом матче обыграла Швецию (1:0), а затем оказалась сильнее Чехии (5:2).

К заключительному матчу и Россия, и Финляндия подошли без поражений, соответственно определяли между собой победителя турнира. Основное время встречи завершилось со счётом 2:2. Финны дважды вели, но по игре россияне смотрелись увереннее и оба раза сравнивали счёт. Вокруг второй шайбы команды Алексея Жамнова возникли разногласия, но арбитры после долгих совещаний всё же засчитали взятие ворот.

Однако самое интересное произошло в овертайме. Тренерский штаб сборной России заменил голкипера на ещё одного полевого игрока, чтобы создать себе численное преимущество в атаке и попытаться его реализовать. Так делал в КХЛ ЦСКА (а его наставник Сергей Фёдоров входит в тренерский штаб сборной России) и несколько матчей таким образом выиграл. Но в данном случае эксперимент обернулся провалом: Сакари Маннинен перехватил шайбу, убежал на пустые ворота и был сбит защитником сборной России. В таком случае, по правилам, если ворота защищающейся команды были пусты, то арбитры засчитывают гол, даже если шайба не влетела в ворота. Таким образом, финны одержали победу и впервые с 2009 года выиграли Кубок Первого канала.