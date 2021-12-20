«Автомобилист» получил разрешение заполнить домашнюю арену на 50%

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб «Автомобилист» достиг договорённости с Роспотребнадзором об увеличении заполняемости домашних матчей екатеринбургской команды. Если раньше «Уралец» заполнялся только на 30 процентов от максимальной вместимости, то сейчас будет заполняться на 50 процентов.

Нововведения будут действовать уже на ближайшем домашнем матче «Автомобилиста», который состоится завтра. «Шофёры» примут ближайшего преследователя в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ – казахстанский «Барыс». 22 декабря свердловскому хоккею исполняется 75 лет. В честь круглой даты, матч с «Барысом» екатеринбуржцы проведут в ретро-стиле: хоккеисты выйдут на лёд в эксклюзивной форме.

– Мы постарались максимально реалистично воспроизвести игровую форму конца семидесятых годов прошлого века. Именно такая форма представлена в клубном музее, именно в ней выступал рекордсмен нашего клуба по количеству проведённых матчей Александр Карцев, а также другие легендарные игроки. На игровых свитерах будет минимум рекламы, а шрифты с фамилиями и номерами будут идентичны тем, что использовались в то время, – отметили в пресс-службе клуба.