«Автомобилист» проиграл накануне юбилея

Юхан Маттссон отразил 29 бросков. Фото: Пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашнем льду в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги уступил казахстанскому «Барысу» со счётом 0:2. Игра состоялась 21 декабря, накануне дня 75-летия отечественного хоккея.

Отсчёт ведётся с 22 декабря 1946 года, когда стартовал первый чемпионат СССР. В матче открытия в Москве тогда встретилась команда из Свердловска ОДО (Окружной дом офицеров) и столичный ЦДКА (Центральный дом Красной Армии). Москвичи выиграли со счётом 5:1. ОДО по итогам сезона занял третье место в группе «А» (все участники первого чемпиона СССР были разбиты на три квартета) и закончил выступление в турнире.

«Автомобилист» вышел на вторничный матч, посвящённый юбилейной дате, в эксклюзивной ретроформе. Но порадовать болельщиков (клуб договорился о допуске на игру 50 процентов зрителей) «шофёры» не смогли.

Ворота уральской команды занял новичок Юхан Маттссон. Он отразил 29 бросков и, вероятно, спас команду от более крупного поражения. Но стоит отметить и голкипера «Барыса» Йони Ортио, который в нескольких моментах вытаскивал «мёртвые» шайбы.

«Автомобилист» пропустил по одной шайбе во втором и третьем периодах. Сначала отличился Роман Старченко, а в концовке встречи Линден Вэй поразил уже пустые ворота, когда тренерский штаб «шофёров» решил снять вратаря. Итог – 0:2. Уральцы проиграли второй матч подряд. В предыдущем, напомним, «Автомобилист» уступил столичному «Спартаку» – 2:5.

– Хорошее начало, хороший первый период. Имели два выхода «один в ноль», – подвёл итоги матча главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин. – Моменты были, в пустые ворота не попали, вратарь соперника вытащил. Опять обожглись во втором периоде, много было брака, неточностей, где-то соперник добавил – за счёт второго периода проиграли игру.

Екатеринбургская команда занимает 8-ю строчку в Восточной конференции и имеет в активе 39 очков. Следующая игра «Автомобилиста» пройдёт сегодня, 23 декабря, на выезде против московского «Динамо».