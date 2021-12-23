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23 декабря 2021, 09:55

Игроки НХЛ не примут участие в Олимпийских играх в Пекине

Фото: Пресс-служба ФХР

Фото: Пресс-служба ФХР

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпускать своих игроков на зимние Олимпийские игры в Пекин. Такое решение связано с непростой эпидемиологической обстановкой в мире.

"Национальная хоккейная лига уважает и восхищается желанием игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным, - сказано в официальном заявлении НХЛ.

Напомним, что ранее НХЛ и Международный олимпийский комитет договорились о том, что игроки лиги всё же примут участие в Играх в Пекине. При этом лига оставила за собой право изменить решение, чем, собственно, и воспользовалась. В Международном олимпийском комитете также отреагировали на решение НХЛ.

"МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхёнчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы тем, что хоккеисты упустят еще одну возможность стать олимпийцами", - говорится в заявлении МОК.

Напомним, что это будет вторая Олимпиада подряд, в которой не примут участие игроки НХЛ. В 2018-м году сборная России в финальном матче победила Германию.

Областная газета Свердловской области

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