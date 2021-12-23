НХЛ не едет на Олимпиаду. Большая потеря для мирового хоккея, но не для сборной России

Фото: Пресс-служба ФХР

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила о том, что не отпустит своих хоккеистов на Олимпиаду в Пекин. Это будут вторые подряд зимние Игры, которые пройдут без участия представителей НХЛ.

Официальный отказ

Изначально лига и Международный олимпийский комитет подписали между собой соглашение, по которому хоккеисты, выступающие за океаном, должны были поехать в Пекин. Однако НХЛ оставила за собой право изменить решение: по всей видимости, лига перестраховывалась на случай неприятной эпидемической обстановки в мире. И 22 декабря руководство НХЛ всё же выступило с заявлением о том, что хоккеисты пропустят Олимпиаду.

«Национальная хоккейная лига уважает желание игроков НХЛ представлять свои страны и участвовать в турнире лучших из лучших. Соответственно, мы как можно дольше ждали этого решения, изучая все доступные варианты, позволяющие нашим игрокам принять участие в зимних Олимпийских играх 2022 года. К сожалению, учитывая серьёзное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным», – говорится в заявлении.

В США сейчас не самая лучшая ситуация в связи с распространением коронавируса, многие матчи отменяются из-за карантина команд. В дальнейшем лиге придётся навёрстывать эти пропущенные матчи, поэтому делать паузу на Олимпиаду будет просто некогда, иначе завершить полноценный сезон в НХЛ не удастся. В МОК уже отреагировали на решение лиги.

«МОК сожалеет, что на график НХЛ так сильно повлияла пандемия COVID-19, и что лига не сможет отпустить игроков на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Мы знаем, что пропустив Пхёнчхан-2018, игроки очень хотели принять участие в Пекине-2022, поскольку именно они стали движущей силой соглашения об участии, которое было достигнуто в сентябре между лигой и Ассоциацией игроков НХЛ. Мы, естественно, разочарованы, что хоккеисты упустят ещё одну возможность стать олимпийцами», – сказано в заявлении.

Больше плюс, чем минус

Естественно, отсутствие игроков НХЛ на Олимпиаде – это большой минус для всех, кроме, пожалуй, самой лиги. Во-первых, для хоккеистов Игры – не пустой звук, и каждый хотел бы выступить на них в составе своей национальной сборной. Во-вторых, для МОК – это большие имиджевые и финансовые потери. В-третьих, для болельщиков, это, безусловно, огромная потеря в качестве хоккея.

Обидно и за наших хоккеистов, которые играют в НХЛ, и которые могли бы усилить нашу команду. Это, в первую очередь, Александр Овечкин – один из лучших бомбардиров НХЛ за всю её историю. Это и сильная вратарская линия, в том числе Алексей Василевский - двукратный обладатель Кубка Стэнли и один из лучших вратарей мира на данный момент. Да и в целом, в НХЛ сейчас очень много российских хоккеистов высокого уровня, которые пригодились бы нашей национальной команде, в том числе и свердловчане (Александр Радулов выступает за «Даллас»).

Однако при всём этом для сборной России отсутствие игроков из НХЛ – это, возможно, даже преимущество. Вспомнить хотя бы прошлую Олимпиаду, где наша команда стала победительницей хоккейного турнира. Или Кубок Первого канала, где сборные играли составами, приближёнными к оптимальному, без учёта игроков НХЛ, и Россия смотрелась лучше своих соперников. Шансы сборной России успешнее выступить на Олимпийских играх стали выше, чем они бы были, например, в матчах против Канады с представителями НХЛ в составе. Поэтому, безусловно, для мирового хоккея в целом это большая потеря, но если брать нашу сборную и её перспективы на Играх в Пекине, то всё не так плохо.