"Автомобилист" проиграл московскому "Динамо"

Екатеринбургский клуб опустился на девятое место в таблице Восточной конференции и покинул зону плей-офф. Фото: пресс-служба ХК "Динамо"

Хоккейный клуб "Автомобилист" потерпел третье поражение подряд. Встреча с "Динамо" на "ВТБ Арене" в Москве завершилась со счётом 7:1 в пользу хозяев.

Счёт в первом периоде открыли московские хоккеисты. Затем "шофёрам" удалось сравнять счёт. Шайбу в ворота соперников забросил Сергей Зборовский (реализовать гол помогли Шумаков и Бочаров). Однако затем "Динамо" забило ещё шесть голов "Автомобилисту". Матч выдался не очень удачным для нового голкипера "шофёров" из Швеции Юхана Маттссона. Он пропустил четыре шайбы, после чего на ворота встал Владимир Галкин.

Для подопечных Николая Заварухина это третье поражение подряд. До этого "Автомобилист" уступил казахстанскому "Барысу" со счётом 0:2 и столичному "Спартаку" – 2:5. В результате екатеринбургский клуб опустился на девятое место в таблице Восточной конференции и покинул зону плей-офф.

Главный тренер "шофёров", комментируя итоги матча с "Динамо", сообщил, что проиграли по многим статьям: "не успевали, где-то были медленнее соперников". Действия нового вратаря он пока обсуждать не стал, а по поводу отсутствия на льду хоккеистов Брукса Мэйсека и Джесси Блэкера заявил, что у них было небольшое недомогание.

Следующий матч екатеринбуржцы проведут 25 декабря в Уфе, где сыграют против "Салавата Юлаева".