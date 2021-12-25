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25 декабря 2021, 18:56

"Автомобилист" одержал победу над "Трактором" в дружеском матче

За "Автомобилист" играл, в том числе Павел Дацюк. Фото: из Instagram Свердловской области

За "Автомобилист" играл, в том числе Павел Дацюк. Фото: из Instagram Свердловской области

Встреча хоккеистов двух уральских клубов на льду КРК "Уралец" завершилась со счётом 5:3 в пользу "Автомобилиста". Дружеский матч с участием легендарных игроков был посвящён 75-летию отечественного хоккея.

За екатеринбургский клуб играли Павел Дацюк, Алексей Симаков, Николай Хабибуллин, Дмитрий Попов, Сергей Осипов и другие хоккеисты. В составе челябинского "Трактора" на лёд вышли Равиль Гусманов, Георгий Гелашвили, Максим Якуценю и другие спортсмены.

Из-за коронавирусных ограничений за игрой сегодня смогли наблюдать только 500 человек.

Добавим, что сегодня "Автомобилист" также играет с "Салаватом Юлаевым" в Уфе.

Областная газета Свердловской области

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