"Автомобилист" одержал победу над "Трактором" в дружеском матче

Встреча хоккеистов двух уральских клубов на льду КРК "Уралец" завершилась со счётом 5:3 в пользу "Автомобилиста". Дружеский матч с участием легендарных игроков был посвящён 75-летию отечественного хоккея.
За екатеринбургский клуб играли Павел Дацюк, Алексей Симаков, Николай Хабибуллин, Дмитрий Попов, Сергей Осипов и другие хоккеисты. В составе челябинского "Трактора" на лёд вышли Равиль Гусманов, Георгий Гелашвили, Максим Якуценю и другие спортсмены.
Из-за коронавирусных ограничений за игрой сегодня смогли наблюдать только 500 человек.
Добавим, что сегодня "Автомобилист" также играет с "Салаватом Юлаевым" в Уфе.