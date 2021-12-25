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Спорт / Хоккей
25 декабря 2021, 19:31

"Автомобилист" потерпел четвертое поражение подряд

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" на выезде уступил уфимскому "Салавату Юлаеву". Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Уфимцы вышли вперёд уже на первой минуте: шайба на счету Александра Кадейкина. В середине первого периода Станислав Бочаров выровнял положение, но через минуту "Салават Юлаев" вновь вышел вперёд. До первого перерыва уфимцам удалось забросить ещё две шайбы и сделать счёт 4:1.

В третьем периоде Патрис Кормье сократил отставание, но это не спасло "Автомобилист" - 2:4.Это было четвертое поражение команды подряд. До этого "Автомобилист" проиграл "Спартаку", "Барысу" и "Динамо".

Областная газета Свердловской области

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