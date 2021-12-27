Сборная России по хоккею уступила Швеции в первом матче молодёжного ЧМ-2022

Россияне и шведы соревнуются в группе В вместе со спортсменами Словакии, Швейцарии и США. Фото: с сайта Федерации хоккея России

Встреча сборных России и Швеции в канадском Ред-Дире завершилась со счётом 3:6. Это был стартовый матч в групповом этапе молодёжного чемпионата мира по хоккею.

Счёт открыли шведы. Из российских хоккеистов отличились Фёдор Свечков (забросил шайбу на 37-й минуте) и Матвей Мичков (оформил дубль, забив голы соперникам на 45-й и на 46-й минутах). Ворота молодёжной сборной России защищал Ярослав Аскаров, в третьем периоде при счёте 1:3 его сменил Егор Гуськов.

"Мы допустили больше ошибок, чем соперник. Нужно подтянуть дисциплину, допустили сегодня несколько необязательных удалений, дали сопернику сыграть два раза "5 на 3" и пропустили шайбы. Сегодня игра была вязкая, шведы славятся тем, что умеют ставить хорошую оборону. Мы достаточно времени провели в позиционных атаках, во втором периоде имели много моментов", - прокомментировал встречу главный тренер российской молодёжной сборной Сергей Зубов.

Отметим, что россияне и шведы соревнуются в группе В вместе со спортсменами Словакии, Швейцарии и США. Следующий матч подопечные Сергея Зубова проведут со сборной Швейцарии. Игра начнётся 28 декабря в 00:30 по московскому времени. 30 декабря Россия сыграет со Словакией, 1 января - с США (встреча стартует в 5:30 по мск).

В группе А играют Финляндия, Германия, Чехия, Канада и Австрия. Уже состоялся первый матч - между командами первых двух стран. Встреча сборных Финляндии и Германии завершилась счётом 3:1.

Напомним, что в плей-офф выйдут по четыре лучшие сборные хоккеистов из каждой группы. МЧМ по хоккею-2022 завершится в ночь на 6 января.