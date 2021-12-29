"Автомобилист" уступил казанскому "Ак Барсу"

"Автомобилист" не первый раз встречается на льду с "Ак Барсом". Фото: Владимир Мартьянов

"Автомобилист" провёл заключительную игру в 2021 году. В матче с казанским "Ак Барсом" екатеринбургский хоккейный клуб потерпел поражение.

Столкновение прошло на льду КРК "Уралец". На этом матче трибуны были заполнены на 50%.

"Ак Барс" открыл счёт уже на 4-ой минуте игры. Матч завершился с результатом 1:5 (0:3, 0:0, 1:2) в пользу гостей. Для "Автомобилиста" это шестое поражение подряд.

У екатеринбуржцев единственный гол забил Павел Куликов в конце третьего периода.

За "Ак Барс" шайбы забросили: Артём Галимов дважды, Михаил Глухов, Илья Сафонов, Марк Барберио.

Напомним, "Автомобилист" проиграл уже шестой раз подряд. 27 декабря уральцы проиграли "Барысу" из Нур-Султана. 25 декабря поражением закончилась игра с "Салаватом Юлаевым".