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30 декабря 2021, 08:03

Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён из-за коронавируса

Российские хоккеисты на льду

Официальной информации о ковиде среди российских хоккеистов нет. Фото: Федерация хоккея России

В канадских Эдмонтоне и Ред-Дире отменили молодёжный ЧМ-2022 по хоккею, в котором участвовала сборная России. Несколько игроков из разных стран сдали положительные тесты на коронавирус.

Из-за этого были отменены игры России и Словакии, США и Швейцарии и Чехии и Финляндии.

«После трёх отменённых матчей на молодёжном чемпионате мира — 2022 Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — говорится на сайте Федерации хоккея России.

Официальной информации о ковиде среди российских хоккеистов нет. Национальная молодёжная сборная играла в группе В со сборными Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В стартовых матчах команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), а затем обыграла швейцарцев (4:2).

Чемпионат мира должен был завершиться в ночь на 6 января. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф уже заявил, что турнир могут возобновить летом 2022 года.

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