Молодёжный чемпионат мира по хоккею отменён из-за коронавируса

В канадских Эдмонтоне и Ред-Дире отменили молодёжный ЧМ-2022 по хоккею, в котором участвовала сборная России. Несколько игроков из разных стран сдали положительные тесты на коронавирус.
Из-за этого были отменены игры России и Словакии, США и Швейцарии и Чехии и Финляндии.
«После трёх отменённых матчей на молодёжном чемпионате мира — 2022 Международная федерация хоккея приняла решение отменить турнир. Федерация хоккея России сожалеет о случившемся, но разделяет заботу организаторов о здоровье участников и соблюдении спортивного принципа», — говорится на сайте Федерации хоккея России.
Официальной информации о ковиде среди российских хоккеистов нет. Национальная молодёжная сборная играла в группе В со сборными Швеции, США, Словакии и Швейцарии. В стартовых матчах команда Сергея Зубова проиграла шведам (3:6), а затем обыграла швейцарцев (4:2).
Чемпионат мира должен был завершиться в ночь на 6 января. Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф уже заявил, что турнир могут возобновить летом 2022 года.
Сюжет
Пандемия коронавируса
Рассказываем, как борются с коронавирусной инфекцией в других странах