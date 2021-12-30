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Спорт / Хоккей
30 декабря 2021, 08:34

Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в товарищеском хоккейном матче

Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в товарищеском хоккейном матче

Президент России традиционно играл под номером 11, президент Белоруссии — под номером 1. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин вышел на лёд спортшколы «Манеж» в Стрельне. Он поучаствовал в товарищеском хоккейном матче вместе с главой Белоруссии Александром Лукашенко и заслуженными российскими хоккеистами.

Лидеры государств играли за одну команду — белых — и победили красных со счётом 18:7. Первым шайбу забросил российский президент на третьей минуте. Всего Владимир Путин забил 7 голов, Александр Лукашенко — 2 гола, его сын Николай — 4. Президент России традиционно играл под номером 11, президент Белоруссии — под номером 1.

В составах команд также были депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и гендиректор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.

Перед матчем Владимир Путин провёл шестую очную встречу за год с Александром Лукашенко, а затем вручил госнаграды заслуженным российским хоккеистам. Так, орден «За заслуги перед Отечеством» III степени получил председатель Совета легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев. Ордена Александра Невского удостоены вице-президент по развитию Континентальной хоккейной лиги Валерий Каменский и член совета клуба «Легенды хоккея СССР» Алексей Касатонов, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: пресс-служба Кремля
Фото: пресс-служба Кремля
Областная газета Свердловской области

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