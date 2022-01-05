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5 января 2022, 14:40

Ещё два матча "Автомобилиста" отменили из-за выявленных в команде случаев коронавируса

Игроки "Автомобилиста"

У 17 игроков был выявлен коронавирус. Фото: Павел Ворожцов

Два матча с участием "Автомобилиста" отменили. У 17 игроков выявлен коронавирус.

У большинства из них болезнь протекает бессимптомно, рассказали в пресс-службе клуба. 

"В связи с этим Лига приняла решение не проводить матчи № 546 "Авангард" — "Автомобилист" и № 559 "Динамо" (Рига) — "Автомобилист", запланированные на 5 и 7 января соответственно", – говорится в сообщении.

Решение о проведении этих игр в более поздний срок будет приниматься дополнительно. 8 января игроки екатеринбургского клуба снова пройдут тестирование, по его результатам будет принято решение о проведении последующих матчей с "Автомобилистом".

Напомним, ранее по причине заболевания игроков "Автомобилиста" был отменён матч с финским "Йокеритом", который должен был состояться 3 января.

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