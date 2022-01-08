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8 января 2022, 18:00

Матч «Автомобилиста» с «Йокеритом» перенесли на 22 января

Хоккеист

У игроков «Автомобилиста» ранее был выявлен коронавирус. Фото: Галина Соловьёва

Стала известна дата, когда пройдёт игра между «Автомобилистом» и финским «Йокеритом». Матч перенесли на 22 января.

Об этом рассказали в пресс-службе уральского хоккейного клуба.

«Лига в соответствии с п. 1 ст. 56 Спортивного регламента КХЛ по согласованию с клубами приняла решение о назначении даты проведения матча № 540 "Йокерит" — "Автомобилист" на 22 января 2022 года. Время начала матча 16:00 по местному времени (19:00 по уральскому)», — говорится в сообщении.

Напомним, игра с финским «Йокеритом» должна была состояться 3 января, но матч отменили из-за коронавируса, который был выявлен у нескольких игроков екатеринбургской команды.

Областная газета Свердловской области

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