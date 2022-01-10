Пять матчей "Автомобилиста" отменены из-за коронавируса

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) продолжается вспышка коронавируса. Многие команды уходят на карантин, не избежал этой участи и екатеринбургский "Автомобилист".

Первым отменили матч против финского "Йокерита", который был запланирован на 3 января. Пресс-служба "шофёров" сообщила о нескольких случаях заражения коронавирусом среди игроков и членов команды. Следом отменили и матчи против "Авангарда" и рижского "Динамо".

"По состоянию на 4 января 2022 года количество хоккеистов «Автомобилиста», находящихся в списке травмированных по причине положительных результатов ПЦР-тестирования на COVID-19, составило 17 человек. У большинства из них болезнь протекает бессимптомно. В связи с этим Лига приняла решение не проводить матчи №546 «Авангард» — «Автомобилист» и №559 «Динамо» (Рига) — «Автомобилист», запланированные на 5 и 7 января соответственно", - было сказано в заявлении клуба.

Отменили и первый домашний матч года для "Автомобилиста" против "Локомотива", который должен был состояться 9 января. Пока в календаре ближайшая встреча "шофёров" назначена на 13 января против "Северстали", но, возможно, и она будет отменена.

Стоит отметить, что перенесён и ещё один поединок "Автомобилиста" против рижского "Динамо", запланированный на 17 января: в составе рижан 14 человек с положительным тестом на коронавирус.

Руководство лиги будет отдельно принимать решения по каждому перенесённому матчу и назначать даты их проведения. Так, встреча "Автомобилиста" и "Йокерита", не состоявшаяся 3 января, перенесена на 22 января.