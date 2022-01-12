КХЛ приостановит 15 января проведение матчей регулярного чемпионата из-за ковида

За время проведения чемпионата коронавирус был выявлен у 124 хоккеистов и 47 тренеров и представителей команд. Фото: Александр Зайцев

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15, 17, 19 и 21 января. Такое решение вызвано большим количеством случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов.

За время проведения чемпионата коронавирус был выявлен у 124 хоккеистов и 47 тренеров и представителей команд. Только за последние сутки прирост заболевших составил 60 человек, почти половина из которых — хоккеисты.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой было принято решение перенести матчи, запланированные на 15, 17, 19 и 21 января на более поздние даты, они будут объявлены позже. Также будут отменены матчи № 584 «Локомотив» — «Ак Барс», № 587 «Динамо» Москва — «Спартак» 13 января.

«Автомобилист» выходит с карантина после получения отрицательных результатов диагностики методом ПЦР персонала всего клуба и сыграет первый матч в новом году против «Северстали», говорится на сайте КХЛ.

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