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13 января 2022, 12:57

Вышедший с карантина «Автомобилист» сегодня сыграет с «Северсталью»

Хоккейный матч.

Сейчас екатеринбургская команда занимает в турнирной таблице десятое место. Фото: Павел Ворожцов.

«Автомобилист» вышел с карантина. Сегодня, 13 января, он проведёт первый матч в этом году. Екатеринбургская хоккейная команда встретится дома с череповецкой «Северсталью».

Из-за случаев заболевания коронавирусом нескольких игроков и другого персонала клуба подопечные Николая Заварухина не выходили на лёд с 29 декабря. Теперь по результатам ПЦР-тестирования им разрешили выйти с карантина.

«"Автомобилист" получил отличный шанс на перезагрузку после шести поражений подряд на финише 2021 года», – сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Также указано, что наша команда на восемь очков отстает от зоны плей-офф, занимая десятое место в турнирной таблице конференции «Восток» после 40 проведённых игр.

Встреча «Автомобилиста» и «Северстали» состоится в 19:00 в КРК «Уралец».

Ранее «Областная газета» писала, что Континентальная хоккейная лига объявила о переносе матчей регулярного чемпионата, запланированных на 15, 17, 19 и 21 января. Такое решение вызвано большим количеством случаев заражения коронавирусом среди хоккеистов. Не избежал этой участи и екатеринбургский «Автомобилист», несколько матчей которого пришлось отменить.

Областная газета Свердловской области

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