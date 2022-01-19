«Автомобилист» пошёл по пути сборной СССР

Вместо привычной шайбы у хоккеистов «Автомобилиста» был специальный мяч. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Пока в Континентальной хоккейной лиге вынужденная пауза из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, команды продолжают готовиться в тренировочном режиме. Екатеринбургский «Автомобилист» решил разнообразить тренировочный процесс и провёл одно занятие в необычном для себя месте.

Основной состав «Автомобилиста» отправился в Первоуральск, где провёл двусторонний матч по правилам бенди. Всё по-настоящему: большой стадион «Уральского трубника» под открытым небом, площадка которого гораздо больше площадки для хоккея с шайбой, клюшки из русского хоккея, мяч и большие ворота.

– На самом деле эта тренировка была у нас запланирована, но хотели провести её чуть позже. А поскольку возникла пауза, решили съездить сейчас. Это немножко другой хоккей, хотели, чтобы ребята зарядились эмоциями, – отметил наставник «Автомобилиста» Николай Заварухин.

В СССР бенди и хоккей с шайбой часто соприкасались между собой. Например, Анатолий Тарасов в детстве был капитаном «Динамо», а затем и сборной Москвы по русскому хоккею. Кстати, Анатолий Тарасов мог переманить в хоккей с шайбой короля бенди – Николая Дуракова, выступавшего больше 20 лет за свердловский СКА. Семикратный чемпион мира по хоккею с мячом в 1963году получил приглашение от Анатолия Тарасова в хоккейный ЦСКА, но вежливо отказался, построив карьеру в бенди.

Начинал в русском хоккее и ученик Анатолия Тарасова Валерий Харламов. В детстве он ходил с отцом на каток: его папа играл за заводскую команду. И многие отечественные хоккеисты, члены сборной СССР, выигрывавшие Олимпиады, имели бэкграунд из русского хоккея. Вот и «Автомобилист» приобщает своих игроков к хоккею с мячом

Игроки разделились на две команды («красные» и «белые») и провели тренировочный матч. Конечно, для хоккеистов это было непривычно, особенно то, что играть пришлось на открытом воздухе. Утеплялись все по-разному: кто надел капюшон на шлем, кто маску на лицо. Но эмоции все получили положительные.

– До этого я видел русский хоккей только в Инстаграме. Я вам скажу, что это очень тяжело и энергозатратно, приходится много кататься. Но это очень интересный опыт для меня, – сказал нападающий «Автомобилиста» Райан Спунер.

Матч хоть и был товарищеским, но каждая из команд хотела победить. К игре подключили даже голкиперов «Автомобилиста» Дмитрия Шикина и Владимира Галкина, которые заняли непривычные для себя позиции: оба вратаря были полевыми игроками. А Дмитрию Шикину даже удалось отличиться.

– Это первая подобная практика для меня, было непривычно надеть другую форму и играть не на вратарской позиции. Впечатления замечательные, сумел один раз отличиться и один раз отдал голевую передачу. Звёзд с неба не хватаю, – прокомментировал свою игру вратарь «Автомобилиста» Дмитрий Шикин.

Интересно, что эта тренировка прошла в паузу, которую КХЛ ввела из-за коронавируса. В ближайшее время лига должна объявить, в каком формате будет продолжен турнир. В качестве одного из вариантов рассматривают отмену оставшихся матчей регулярного чемпионата, а после Олимпиады – проведение плей-офф. Причём формировать пары в этом случае будут по текущей таблице, а это значит, что для «Автомобилиста» в данной ситуации сезон будет закончен: «шофёры» идут на десятой позиции и не попадают в зону плей-офф.

Может, тогда отправить игроков «Автомобилиста» на помощь «Уральскому трубнику», который идёт на предпоследнем месте в чемпионате России по хоккею с мячом? Опыт игры у них уже есть, остальное – дело техники.

Необычная тренировка подняла настроение в коллективе. Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"