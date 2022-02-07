«Кирпич» для «Автомобилиста»

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) выступила с предложением о досрочном завершении регулярного чемпионата. Состав пар на плей-офф кубка Гагарина хотят определить по текущей турнирной таблице, в связи с этим сразу несколько команд, претендовавших на попадание в восьмёрку сильнейших, останутся за бортом турнира. В Западной конференции такой командой оказалось нижегородское "Торпедо", а в Восточной - екатеринбургский "Автомобилист". Отметим, что это решение - не окончательное, оно должно быть поддержано правлением КХЛ и согласовано с ФХР, но шансы, что что-то поменяется - ничтожно малы.

Вспышки коронавируса начались в Континентальной хоккейной лиге в конце декабря 2021 года, команды одна за одной стали уходить на карантин. Исключением не стал и "Автомобилист", который в 2022-м провёл только один матч: все остальные игры были отменены из-за карантина екатеринбургской команды. Когда ситуация с коронавирусом в лиге стала совсем неблагоприятной, руководство КХЛ приостановило турнир на неделю, а после этого наступила олимпийская пауза.

Команды к этому моменту сыграли разное количество матчей (наименьшее - у "Автомобилиста", рижского "Динамо" и "Салавата Юлаева" - по 45), наибольшее - у "Сибири" и "Амура" – по 50). Возник вопрос о вариантах дальнейшего продолжения чемпионата. Проведение перенесённых матчей в олимпийскую паузу отмели большинством голосов "против" ("Автомобилист" выступал "за"), вариант с так называемым плей-ин (см. справку) почему-то не рассматривали, хотя екатеринбургский клуб настаивал на том, что это самый справедливый выход из сложившейся ситуации. Доигрывать матчи после олимпийской паузы просто нет времени, так как чемпионат (вместе с плей-офф) нужно закончить в апреле, ведь в мае стартует чемпионат мира. Поэтому у лиги не осталось никакого варианта, кроме как завершить регулярный чемпионат досрочно.

"Лигой были рассмотрены различные варианты определения результатов регулярного чемпионата и определения участников плей-офф. Важно было найти справедливую формулу и гарантировать всем клубам равные условия, в том числе учесть разное количество матчей, которые были проведены командами. В итоге выбран самый объективный вариант – распределить шестнадцать команд по проценту набранных очков от максимально возможного количества. Это известная и зарекомендовавшая себя практика фиксации результатов. Она уже применялась и в России, и в мире", - говорится в заявлении КХЛ.

По большому счёту "Автомобилисту" было без разницы, каким образом досрочно завершат регулярный чемпионат: ни по текущей таблице, ни по таблице с процентом набранных очков екатеринбуржцы в плей-офф не попадали. Поэтому клуб выступал за любой вид продолжения регулярного чемпионата, предлагал различные варианты, но не был услышан.

Справедливо ли решение лиги? Очевидно, что нет. Ситуация неравнозначная у всех команд, не был соблюдён спортивный принцип. И под удар главным образом попал "Автомобилист", который сыграл меньше всех матчей и явно настраивался на борьбу за плей-офф в заключительных матчах ("шофёрам" оставалось провести 11 игр).

При этом не стоит отметать тот факт, что "Автомобилист" до такой ситуации довёл себя сам. Клуб далеко не с самым маленьким бюджетом в лиге и со звёздными легионерами в составе провёл невзрачный сезон. Впереди оказались "Нефтехимик", "Сибирь" и "Барыс" - команды, которые не позиционируются как лидеры Восточной конференции. "Автомобилист" же ставит перед началом сезона глобальные цели, а в итоге остаётся даже без плей-офф.

Заявление ХК "Автомобилист" (выдержки) Хоккейный клуб "Автомобилист" выступил с официальным заявлением на своём сайте. Приводим основные моменты: - ХК «Автомобилист» считает решение об остановке регулярного чемпионата КХЛ несправедливым, противоречащим спортивному принципу, ущемляющим интересы команд-участниц турнира, которые прилагали большие усилия для достижения цели попадания в плей-офф. - Понимая, в какой тяжёлой ситуации оказалась лига, когда большое количество игр были перенесены на неопределённый срок, а изначальный календарь турнира предполагал длительную паузу на Олимпийские игры и оставлял не так много свободных «окон», клубы предлагали руководству КХЛ рассмотреть различные варианты справедливого распределения итоговых мест. «Автомобилист» выступал за любое из таких решений – будь то проведение перенесённых матчей в олимпийскую паузу, либо определение участников Кубка Гагарина путём розыгрыша "плей-ин" среди команд, борющихся за попадание в восьмёрку. - В условиях остановки регулярного чемпионата, «плей-ин» в виде очного противостояния претендентов на места в Кубке Гагарина мог стать единственным по-настоящему спортивным способом выяснения уровня команд. - В дни проведения зимних Олимпийских игр решение об отмене такой существенной части регулярного чемпионата КХЛ вызывает аналогию, словно по ходу биатлонной или лыжной эстафеты оргкомитет принял бы решение об отмене решающего четвёртого этапа и подведении итогов по результатам трёх прошедших. Возможно такое решение где-либо? Вопрос риторический…

Что такое "плей-ин" Эта система представляет собой тот же самый плей-офф (игры на вылет), только определяет она не лучших из лучших, а лучших из худших. Плей-ин проводится среди тех команд, которые ещё не потеряли теоретические шансы на попадание в восьмёрку сильнейших, а также среди тех команд, находящихся в этой самой восьмёрке, но ещё не гарантировавших себе место в плей-офф. Таким образом, все те, кто имеют теоретические шансы на продолжение борьбы за Кубок, выявляют претендентов в очных поединках. Плей-ин была опробована в начале пандемии в североамериканских лигах НХЛ и НБА, и, например, в НХЛ эту стадию сумели пройти аж четыре клуба, которые на момент остановки сезона находились за пределами кубковых восьмёрок.