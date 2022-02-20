Сборная России по хоккею уступила Финляндии в финале Олимпиады

Игра завершилась в основное время без овертайма. Фото: официальная страница федерации хоккея России

Сборная России по хоккею проиграла Финляндии со счётом 1:2. Российская команда получает серебро Олимпийских игр.

Открыл счёт Михаил Григоренко. Однако уже на 24-й минуте россиянам забил Вилле Покка. В начале третьего периода Ханнес Бьернинен вывел сборную Финляндии вперед, установив итоговый результат. Игра завершилась в основное время без овертайма.

"Боролись в финале, но yступаем 1:2 и забираем второе место на Играх в Пекине. Огромное спасибо всем, кто болел за сборную и прожил с нами эти олимпийские недели — непростые и незабываемые", — говорится на странице федерации хоккея России "ВК".

Напомним, несколько дней назад российская хоккейная сборная обыграла команду Дании в четвертьфинале олимпийского состязания со счётом 3:1.