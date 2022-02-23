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Спорт / Хоккей
23 февраля 2022, 00:46

"Автомобилист" уступил в товарищеском матче СКА со счётом 4:1

хоккеисты "Автомобилиста"

В матче "шофёры" уступили армейцам. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

В Санкт-Петербурге хоккейный клуб "Автомобилист" провёл товарищеский матч с местным СКА. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев льда.

В первом периоде отличились армейцы. На 13-й минуте встречи в "Ледовом дворце" нападающий санкт-петербургской команды Михаил Воробьёв забросил шайбу в ворота "шофёров".

В начале второго периода — на 23-й минуте матча — защитник "Автомобилиста" Джесси Блэкер сумел сравнять счёт. Однако игроки СКА вновь перехватили инициативу. На этот раз с подачи Антона Бурдасова на 31-й минуте голом отметился Андрей Кузьменко.

В третьем периоде хозяева льда забросили ещё две шайбы в ворота Дмитрия Шикина. Авторами голов стали Захар Бардаков (на 52-й минуте с передачи Евгения Тимкина) и Евгений Кетов (на 55-й минуте). Окончательный счёт встречи — 4:1

Ранее "Областная газета" писала, что "Автомобилист" уверенно обыграл "Северсталь" в первом матче нового года.

Областная газета Свердловской области

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