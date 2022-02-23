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23 февраля 2022, 15:41

Свердловские власти и игроки Ночной хоккейной лиги сыграли товарищеский матч

хоккей

Напутствовать членов правительства пришёл губернатор Евгений Куйвашев. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Руководители органов власти Свердловской области и игроки Ночной хоккейной лиги отметили День защитника Отечества на льду. Они сыграли товарищеский матч в спорткомплексе "Дацюк-Арена".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

На лёд в том числе вышли вице-губернатор Олег Чемезов, министр промышленности и науки Сергей Пересторонин, министр спорта Леонид Рапопорт, детский омбудсмен Игорь Мороков. Также участие в игре принял полпред президента России в УрФО Владимир Якушев.

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Поболеть за команды пришёл губернатор Евгений Куйвашев, рассказали в областном департаменте информполитики. Сам глава региона в Instagram заявил: "Я снова на трибуне, ещё не восстановилась нога".

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Напомним, "Дацюк-Арена" (названа так в честь двукратного обладателя кубка Стэнли, чемпиона мира по хоккею, уральца Павла Дацюка) была построена на бюджетные средства и на деньги президентского гранта, полученного за победу местной команды "Неоплан" в турнире Ночной хоккейной лиги — 2014. Сейчас на арене проходят игры Ночной хоккейной лиги, тренируются юные хоккеисты.

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Областная газета Свердловской области

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