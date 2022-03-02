"Горняк" решает задачи "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Металлурга"

Фарм-клуб "Автомобилиста" - верхнепышминский "Горняк-УГМК" - вышел во второй раунд плей-офф Высшей хоккейной лиги. Свердловская команда в серии до четырёх побед в 1/8 финала одолела новокузнецкий "Металлург" - 4:1.

Основная команда "Автомобилиста" сезон завершила досрочно: по решению КХЛ регулярный сезон не был доигран, и екатеринбуржцы из-за этого не попали в плей-офф. Молодёжка "Авто" ещё ведёт борьбу за место в плей-офф МХЛ, а вот фарм-клуб "Автомобилиста" - "Горняк-УГМК" уже пробился во второй раунд Кубка Петрова.

Верхнепышминцы заняли 12 место в регулярном чемпионате и в играх на вылет встречались с новокузнецким "Металлургом", который финишировал пятым в регулярном чемпионате. В первом матче серии новокузнецкие хоккеисты сыграли как и полагается лидеру: в первых двух периодах "Металлург" забросил четыре безответные шайбы, а победу одержал со счётом 6:2. Однако уже во второй игре в серии, которая также проходила в Новокузнецке, "Горняк-УГМК" сумел реабилитироваться в глазах своих болельщиков. Матч получился напряжённым, по ходу встречи свердловские хоккеисты вели со счётом 3:1, но не смогли удержать победу в основное время. Всё решилось в овертайме, где Егор Алексеев забросил важную шайбу и принёс "Горняку" победу - 4:3.

Серия при равном счёте переместилась в Верхнюю Пышму, где команды провели следующие два матча. В третьей игре серии "Металлург" был близок к тому, чтобы вновь выйти вперёд: к середине второго периода гости вели со счётом 2:0. Однако "Горняку" удалось переломить ход поединка, шайбы Юрия Журавлёва, Владислава Леонтьева, Дмитрия Жукенова и Андрея Гришакова, а также уверенная игра голкипера Владимира Галкина позволили хозяевам довести эту встречу до победы - 4:2.

В четвёртой игре серии команды выдали настоящий хоккейный триллер. После первого периода "Металлург" выигрывал со счётом 2:1, но во втором игровом отрезке "Горняк" забросил четыре безответные шайбы и обеспечил себе комфортное преимущество. Правда удержать его верхнепышминцы не смогли: уже новокузнецкому коллективу пришлось демонстрировать свой характер. Основное время завершилось со счётом 5:5, и всё вновь решилось в овертайме: Семён Переляев забросил победную шайбу для "Горняка" и сделал счёт в серии 3:1 в пользу своей команды.

В Новокузнецке "Металлург" готов был сделать всё, чтобы остаться в серии, но "Горняк" приехал с одной целью - выйти в четвертьфинал Кубка Петрова. В пятой игре серии свердловские хоккеисты уже в первом периоде, благодаря голам Дмитрия Жукенова и Даниила Валитова, сумели обеспечить себе преимущество. За несколько секунд до конца второго игрового отрезка хозяева одну шайбу отыграли, и третий период получился напряжённым. Стоит отметить Владимира Галкина, который не раз выручал "Горняк". В итоге команды обменялись голами в самой концовке встречи, и свердловские хоккеисты сумели одержать важную победу. 3:2 в матче и 4:1 в серии - "Горняк" сумел пробиться в четвертьфинал Высшей хоккейной лиги.