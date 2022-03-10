«Горняк»: в Ханты-Мансийск через Новокузнецк

Голкипер «Горняка» Владимир Галкин помог своей команде в противостоянии с «Металлургом» Фото: Пресс-служба «Горняка»

Сегодня, 11 марта, верхнепышминский хоккейный клуб «Горняк-УГМК» стартует в 1/4 финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Соперником свердловской команды станет ханты-мансийская «Югра».

«Горняку» предстоит тяжёлое испытание: «Югра» является победителем регулярного чемпионата нынешнего сезона ВХЛ, а также чемпионом предыдущего розыгрыша турнира. В первом раунде плей-офф она без проблем одолела в четырёх матчах «Барс» – 4:0.

Но свердловчан не испугать серьёзными соперниками. В первом раунде плей-офф «Горняк» встречался с действующим финалистом ВХЛ – новокузнецким «Металлургом». Встречи хоть и получились упорными, но свердловской команде удалось одержать победу в этом противостоянии и пробиться в следующий раунд.

С ханты-мансийской командой «Горняк» встречался по ходу нынешнего сезона. Первый матч состоялся в Верхней Пышме и получился ярким на голы. «Югра» вела со счётом 2:1, но хозяева перевернули игру и вырвали победу – 4:3. Ответный матч состоялся в Ханты-Мансийске, он получился менее эмоциональным, единственная шайба, заброшенная хозяевами в первом периоде, решила исход поединка – 1:0.

Решающим фактором в противостоянии «Югры» и «Горняка» может стать игра вратарей. Голкипер ханты-мансийской команды – ВладимирСохатский (экс-вратарь основной команды «Автомобилиста») был признан лучшим на своей позиции по итогам 1/8 финала. Он участвовал в четырёх победных матчах, один из которых – «сухой». Владимир отразил 96,4 процента бросков в створ ворот при коэффициенте надёжности 0,97. Противостоять ему будет тёзка – Владимир Галкин, который по ходу нынешнего сезона занимал место и в основной команде «Автомобилиста» в КХЛ, и даже получал вызов в национальную сборную России. Надёжная игра голкипера «Горняка» позволила команде выйти победителем из противостояния с «Металлургом» в первом раунде плей-офф.

«Югра» будет иметь преимущество своей площадки, то есть серия до четырёх побед стартует в Ханты-Мансийске. Там команды проведут два матча (11 и 12 марта), дальше последуют две игры в Верхней Пышме (15 и 16 марта). Если понадобятся дополнительные матчи, то дальше команды будут проводить по одному поединку в каждом из городов, пока одна из команд не добьётся четырёх побед.