"Горняк" уступил "Югре" в первых двух матча 1/4 финала ВХЛ

Фото: Пресс-служба "Югры"

Хоккейный клуб "Горняк-УГМК" стартовал в 1/4 финала Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Верхнепышминский клуб провёл две встречи с действующим победителем турнира - "Югрой". Поединки проходили в Ханты-Мансийске и завершились в пользу хозяев - 5:4 и 3:1.

В первом матче "Югра" трижды выходила вперёд, но "Горняк" выравнивал положение. После этого хозяева забросили две шайбы подряд, свердловские хоккеисты сократили отставание до минимума, но перевести дело в овертайм не сумели - 5:4 в пользу чемпиона.

Во втором матче "Югра" также открыла счёт во встрече, но затем Владимир Кузнецов восстановил равенство. Но как и в первой игре, хозяева сумели забросить две шайбы подряд и одержать ещё одну победу - 3:1.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2:0 в пользу "Югры". Теперь команды перебираются в Верхнюю Пышму, где проведут третий и четвёртый матчи серии. Встречи состоятся 15 и 16 марта в Ледовой арене имени Александра Козицына, начало - в 18:30 по уральскому времени.