Владимир Галкин: «Папа видел во мне воплощение своей мечты»

Владимир Галкин в своей карьере выступал за все команды системы «Автомобилиста»: молодёжный клуб «Авто», фарм-клуб «Горняк» и за основной состав в КХЛ. Фото: пресс-служба «Автомобилиста»

Для всех свердловских хоккейных команд – «Автомобилиста», «Горняка» и «Авто» – сезон уже закончился. У голкипера системы екатеринбургских клубов Владимира ГАЛКИНА он получился насыщенным. Если в прошлом сезоне 21-летний вратарь провёл всего пять матчей в КХЛ, то в этом стал основным голкипером «Автомобилиста» и отыграл 26 матчей в регулярном чемпионате. Более того, уверенная игра молодого голкипера заставила обратить на него внимание тренерский штаб национальной сборной, и Владимир получил вызов в основную сборную России на матчи Кубка Карьяла. Завершал сезон Галкин в «Горняке», где помог своей команде пройти в первом раунде плей-офф грозный новокузнецкий «Металлург», а затем навязать борьбу действующему чемпиону ВХЛ – «Югре». В интервью корреспонденту «ОГ» Данилу ПАЛИВОДЕ Владимир рассказал о первых шагах в хоккее, об отношениях с Якубом КОВАРЖЕМ и полноценном сезоне в КХЛ.

«Когда у ребят броски стали сильнее – прилетало больно»

– Владимир, давайте начнём с личных вопросов. Расскажите, как пришли в хоккей?

– Меня в секцию привёл отец, отдал в хоккейную школу «Трактора». Он сам всегда хотел стать профессиональным хоккеистом, но в силу обстоятельств сделать этого не смог. Он видел воплощение своей маленькой мечты во мне. И с тех пор я на льду.

– Голкипер – довольно редкая позиция в хоккее. Вы сразу хотели стать именно вратарём?

– Первые шаги в хоккее я делал в качестве полевого игрока. Но уже в возрасте семи лет встал в ворота и больше их не покидал.

– Не было боязни, что шайба может нанести травму? Да и в целом, вратари часто в синяках бывают.

– Да в детстве как-то об этом даже не задумывался. Вот позже, когда мы все подросли, и у ребят броски сильнее стали, тогда действительно стало больно прилетать.

– Как вы перебрались из Челябинска в Екатеринбург?

– В Екатеринбурге есть спортивная школа «Юность», которая сейчас располагается в «Дацюк Арене». Тогда у них ушёл основной вратарь, место стало вакантным. На моего отца вышел скаут этой школы, договорились о просмотре. Я успешно съездил, и мы решили перебраться в Екатеринбург. Тем более что Екатеринбург и Челябинск находятся недалеко друг от друга, можно сказать, что рядом дом. Плюс были хорошие перспективы попасть в молодёжную команду, а затем и во взрослую.

«Во время дебюта в КХЛ не до конца понимал, что происходит»

– Помните свой дебют в КХЛ? Тогда вас выпустили на лёд за три минуты до конца основного времени матча при равном счёте…

– Да. В самой концовке матча с минским «Динамо» при счёте 5:5 я появился на льду. Честно говоря, был адреналин, шок. Не до конца понимал, что вообще происходит. Но хорошо, что удалось за эти три минуты не пропустить, а дальше мы выиграли в овертайме.

– Не обидно было, что до нынешнего сезона вам давали мало шансов в основной команде? Болельщики постоянно писали в группах «Автомобилиста» в социальных сетях, чтобы вам предоставляли больше игрового времени.

– Конечно, было обидно. Но со временем начинаешь понимать, что всё, что ни делается – к лучшему. Нужно всё делать постепенно, а не так, чтобы в один момент всё свалилось на голову.

– Не было ли мыслей поехать за игровой практикой в другой клуб КХЛ?

– На самом деле были и предложения, и мысли. Но было не так просто договориться другим командам с «Автомобилистом», так как наш клуб рассматривал только аренду. Но это не интересовало другую сторону, бессмысленно брать молодого вратаря в аренду. Они с таким же успехом могут взять своего молодого воспитанника и наигрывать его. Поэтому перехода не случилось.

– Какие у вас сложились отношения с Якубом Коваржем? Всё-таки довольно долго вместе с ним и тренировались, и играли.

– Отношения у нас хорошие. Я многому у него научился, смотрел, как он относится к тренировкам, к играм, следит за своим телом, за питанием. Много для себя подметил.

– В начале этого сезона Якуб покинул «Автомобилист» из-за состояния здоровья. Насколько это было неожиданно?

– Максимально неожиданно! Если смотреть правде в глаза, то именно на нём многое держалось в команде, он постоянно выручал в матчах. И то, что он покинул «Автомобилист» из-за травмы, – это, конечно, сказалось на команде.

«Главная проблема «Автомобилиста» в этом сезоне – дисциплина»

– «Автомобилист» не стал брать на позицию Якуба голкипера-легионера, в клуб пришёл Дмитрий Шикин. Понимали, что есть хороший шанс выиграть конкуренцию и закрепиться в роли основного голкипера команды?

– Я считаю, что шансы есть всегда. В принципе, мне кажется, что незаменимых людей нет. Нужно выходить и доказывать, что ты чего-то стоишь.

– Когда стали регулярно появляться в стартовом составе «Автомобилиста», не было ли давления, мандража из-за повышенной ответственности?

– Конечно, было. Поначалу старался об этом не думать, и вроде получалось. Но под конец сезона, когда команда балансировала на грани попадания в плей-офф, осознавал ответственность за результат в каждой встрече, поэтому, наверное, и чувствовал давление.

– В нынешнем сезоне вы провели 26 матчей в основной команде (в прошлом сезоне их было пять. – Прим. «ОГ»), можно сказать, что это первый полноценный сезон для вас в «Автомобилисте». Как сами его оцените?

– Оценю в целом неплохо, считаю, что выступил хорошо. Набрался опыта, много через что прошёл, столкнулся с разными трудностями, которые закалили меня.

– Что, на ваш взгляд, не получилось у «Автомобилиста» в этом сезоне?

– Я думаю, что в первую очередь – вопросы к дисциплине. Это самое главное. Все остальные вещи, наверное, всё-таки не мне оценивать.

– По ходу сезона у «Автомобилиста» сменился главный тренер. Большая разница в подходах, в менталитете между Биллом Питерсом и Николаем Заварухиным?

– Многое поменялось с приходом Николая Николаевича, начали по-другому систему игры выстраивать. Другие вещи стали делать. И по-началу это работало, мы побеждали. Но потом снова начали проигрывать, не знаю, с чем это связано. В итоге получилось как получилось.

«Узнал о вызове в сборную – полез в Интернет проверять»

– Ваш сэйв в матче с «Металлургом» был признан лучшим в регулярном сезоне во всей КХЛ. Приятно?

– И неожиданно. Спасибо тем, кто голосовал, приятно, что сумел чем-то запомниться болельщикам. Увидел, что наш игрок направляет клюшку в сторону ворот. Каким-то образом оценил ситуацию, понял, что шайба пойдёт в ворота. Успел подставить клюшку и вытащить.

– По ходу сезона вы получили вызов в национальную сборную. Помните, как и кто вам об этом сообщил? Ну, и, конечно, ваши эмоции?

– Мне рассказали об этом в команде, мол: «Поздравляем с вызовом». Я полез в Интернет, проверять. Увидел список игроков и свою фамилию в нём, безумно обрадовался. Очень хотел съездить в сборную, прочувствовать эту атмосферу, надеть форму национальной команды, посмотреть, как вообще всё проходит. Некоторых ребят знал, с некоторыми только познакомился. Поработал с тренером вратарей сборной, тоже новый для меня опыт. Да, немного обидно, что не получилось сыграть на Кубке Карьяла, но, я думаю, у меня всё впереди.

– Не обсуждали с тренерским штабом, почему не получили игрового времени?

– Не посчитал нужным. Всё-таки есть тренерский штаб, который за нами следит. Им виднее.

– Концовка прошлого и начало нового года получились для «Автомобилиста» не самыми лучшими: команда ушла на карантин, потом провела всего один матч и получилось, что сезон на этом закончился. Когда КХЛ ещё не приняла решение о досрочном завершении регулярного чемпионата, какие мысли были? Ожидали, что так может получиться?

– Конечно, мы обсуждали разные варианты внутри команды, и досрочное завершение было одним из них, но не думали, что именно на нём остановятся в лиге. Надеялись, что будет применена система плей-ин, то есть стыковые матчи для команд, которые на тот момент имели шансы попасть в плей-офф. Но получилось, что резко всё обрубили, и мы остались без концовки чемпионата.

– То есть, на ваш взгляд, плей-ин был идеальным выходом из сложившейся ситуации?

– Для нас – да. Но для того же, например, «Нефтехимика», такой вариант был нелучшим. Они попадали в плей-офф, шли в восьмёрке сильнейших команд Востока, имея хороший запас очков. Знаю многих ребят из этой команды, понимаю, что они бы расстроились, если бы им пришлось играть ещё какие-то стыковые матчи. А для нас, да – это был бы шанс. Хороший шанс.

«Горняку» просто не хватило опыта»

– Концовку сезона вы провели в «Горняке». После того как вы долгое время выступали в КХЛ, чувствуется разница в уровне с матчами в ВХЛ?

– Допустим, если брать регулярный чемпионат и матч с командой не из числа лидеров, то, конечно, разница ощутимая. Большинство, меньшинство, игра в равных составах, скорости – всё другое. В КХЛ выжимают любой момент, даже полумомент. Но если брать плей-офф, мы играли с «Металлургом» и «Югрой» – финалистами прошлого розыгрыша ВХЛ, то в таких встречах разница с играми КХЛ минимизируется. И в «Югре», и в «Металлурге» есть ребята, которые спокойно могут играть в КХЛ.

– «Горняк» в непростой серии прошёл «Металлург», затем навязал бой действующему чемпиону – «Югре». При счёте 3:1 в серии в пользу ханты-мансийской команды «Горняк» вёл в пятом матче 3:0 после двух периодов. Что случилось потом? Почему не удалось этот матч выиграть и сократить отставание до минимума?

– В первую очередь, думаю, дисциплина сказалась, опять же. Ну, и, конечно, то, что у нас очень молодой состав для этой лиги. Просто не хватило опыта удержать победный счёт. В таких матчах, в таких сериях нужно играть очень собранно, дисциплинированно. Но мы всё равно бились до конца, и думаю, что провели неплохие игры в плей-офф.

Досье Владимир ГАЛКИН родился 15 июня 2000 года в Копейске (Челябинская область). Первые шаги в хоккее начинал делать в школе «Трактора», но в последствии перебрался в спортивную школу «Юность» (Екатеринбург). Основной голкипер молодёжной команды «Авто» в сезоне 2018/2019, серебряный призёр Кубка Харламова, самый ценный игрок плей-офф МХЛ в сезоне 2018/2019. Дебют за «Автомобилист» в КХЛ – 30 января 2020 года в матче против минского «Динамо» (6:5).