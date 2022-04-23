В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"

Торжественная церемония открытия турнира состоится на "Арене Авто" в 18:00 23 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге на "Арене Авто" стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка" среди юношей до 14 лет. Они продлятся семь дней.

Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 23 по 28 апреля пройдут предварительные матчи в группах, а 29 апреля состоятся решающие поединки турнира, сообщают в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области.

Торжественная церемония открытия турнира состоится на "Арене Авто" в 18:00 23 апреля, перед матчем екатеринбургского "Спартаковца" и столичного ЦСКА. Участие в соревнованиях примут десять сильнейших команд со всей страны.

С полным календарём соревнований можно ознакомиться тут.