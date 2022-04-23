Темы дня

Спорт / Хоккей
23 апреля 2022, 17:45

В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"

хоккей

Торжественная церемония открытия турнира состоится на "Арене Авто" в 18:00 23 апреля. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге на "Арене Авто" стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка" среди юношей до 14 лет. Они продлятся семь дней.

Всего в рамках соревнований будет организовано 25 игр. С 23 по 28 апреля пройдут предварительные матчи в группах, а 29 апреля состоятся решающие поединки турнира, сообщают в министерстве физкультуры и спорта Свердловской области.

Торжественная церемония открытия турнира состоится на "Арене Авто" в 18:00 23 апреля, перед матчем екатеринбургского "Спартаковца" и столичного ЦСКА. Участие в соревнованиях примут десять сильнейших команд со всей страны.

С полным календарём соревнований можно ознакомиться тут.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
23.04.2022, 18:08 / Общество
В Екатеринбурге потеплеет до +21 градуса
23.04.2022, 18:07 / Спорт
"Урал" обыграл "Уфу" в матче чемпионата России
23.04.2022, 17:45 / Спорт
В Екатеринбурге стартуют Всероссийские соревнования по хоккею "Кубок Владислава Третьяка"
23.04.2022, 17:04 / Общество
Екатеринбургские паломники получили Благодатный огонь
23.04.2022, 16:14 / Экономика
Банки могут обязать возвращать украденные мошенниками деньги за 30 дней