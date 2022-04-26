Темы дня

Спорт / Хоккей
26 апреля 2022, 17:15

Нападающий "Авто" вызван в молодежную сборную России

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом игроков для сборов и двух международных турниров. В этот список попал и нападающий "Авто" Виктор НЕУЧЕВ.

Тренировки молодёжной сборной России проходят в Новогорске. 4 мая молодежка отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «Liga Stavok St. Petersburg Cup». Участие в нем также примут основные национальные сборные России и Белоруссии. После этого молодежная команда вновь отправится в Новогорск на учебно-тренировочные сборы. А с 24 по 31 мая хоккеисты примут участие в еще одном турнире - "Кубке Черного моря" в Сочи.

Отметим, что в нынешнем сезоне в составе "Авто" Виктор Неучев провел в Молодежной хоккейной лиге 61 матч, в которых набрал 67 очков по системе гол плюс пас. При этом с 40 заброшенными шайбами он занял третье место в списке лучших снайперов лиги в регулярном чемпионате. Также Виктор провел один матч в составе "Автомобилиста" в КХЛ в нынешнем сезоне и пять встреч за "Горняк-УГМК" в ВХЛ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.04.2022, 21:43 / Спорт
Свердловский губернатор принял участие в заседании совета при президенте РФ по развитию спорта и физкультуры
26.04.2022, 20:59 / Общество
Дендропарки Екатеринбурга исключили из зоны покрытия сервисов проката самокатов
26.04.2022, 20:43 / Спорт
Россию лишили права принимать чемпионат мира по хоккею в 2023 году
26.04.2022, 19:58 / Экономика
Свердловская область будет поставлять в Узбекистан цыплят в обмен на фрукты и овощи
26.04.2022, 18:31 / Общество
Свердловское МЧС проверяет информацию об отравлении участников сборов "Школа безопасности"