Нападающий "Авто" вызван в молодежную сборную России

Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Тренерский штаб молодежной сборной России определился с составом игроков для сборов и двух международных турниров. В этот список попал и нападающий "Авто" Виктор НЕУЧЕВ.

Тренировки молодёжной сборной России проходят в Новогорске. 4 мая молодежка отправится в Санкт-Петербург, где с 5 по 8 мая сыграет на турнире «Liga Stavok St. Petersburg Cup». Участие в нем также примут основные национальные сборные России и Белоруссии. После этого молодежная команда вновь отправится в Новогорск на учебно-тренировочные сборы. А с 24 по 31 мая хоккеисты примут участие в еще одном турнире - "Кубке Черного моря" в Сочи.

Отметим, что в нынешнем сезоне в составе "Авто" Виктор Неучев провел в Молодежной хоккейной лиге 61 матч, в которых набрал 67 очков по системе гол плюс пас. При этом с 40 заброшенными шайбами он занял третье место в списке лучших снайперов лиги в регулярном чемпионате. Также Виктор провел один матч в составе "Автомобилиста" в КХЛ в нынешнем сезоне и пять встреч за "Горняк-УГМК" в ВХЛ.