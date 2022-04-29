Клуб "СКА-Юность" из Екатеринбурга стал победителем хоккейного турнира "Кубок Третьяка"

Фото: Павел Ворожцов

В Екатеринбурге завершился престижный турнир по хоккею среди юношей до 14 лет "Кубок Третьяка". Победителем соревнований стала команда из Екатеринбурга "СКА-Юность".

На предварительном этапе в группе «А» встречались ЦСКА (Москва), «Лада» (Тольятти), «Юность» (Екатеринбург), «Сахалин 2008» (Южно-Сахалинск) и «Спартаковец» (Екатеринбург). В группе «Б» встретились «Созвездие» (Воронеж), «Авангард Северо-Запад» (Санкт-Петербург), «Металлург» (Новокузнецк), «Коми» (Ухта) и «Металлург» (Верхняя Пышма).

Фото: Фото: Павел Ворожцов

В итоге, в финал соревнований, проходивших на льду "Арены Авто" в Екатеринбурге, вышли "СКА-Юность" и "Коми". В решающем поединке хозяева льда одержали уверенную победу и стали победителями соревнований.

На решающие матчи турнира приехал лично трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира, а ныне депутат Госдумы РФ и президент Федерации хоккея России великий Владислав Третьяк, отметивший 25 апреля свой 70-летний юбилей. Он вместе с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым наградили медалистов соревнований.

Фото: Фото: Павел Ворожцов

- С губернатором Свердловской области Евгением Владимировичем Куйвашевым я дружу очень давно – около 20 лет, с главой Екатеринбурга чуть меньше, – сказал Владислав Третьяк. – Мне очень нравится Екатеринбург. За последнее время он очень изменился благодаря двум «капитанам» – главам города и региона. Для меня же самое главное то, что хоккей здесь живет. В мою игровую бытность на весь регион было два-три стадиона, а сегодня – 37 арен! По этому показателю вы уступаете только Москве и Казани. Это говорит о том, что руководители города и региона заботятся о здоровье ребят.

Фото: Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Глава региона поблагодарил президента Федерации хоккея России за право проведения турнира и пообещал, что «Кубок Владислава Третьяка» обязательно войдет в календарь спортивных мероприятий в ближайшие годы.