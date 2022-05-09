Темы дня

Спорт / Хоккей
9 мая 2022, 11:05

В семье Павла Дацюка родилась дочь

Фото: Галина Соловьева

Фото: Галина Соловьева

В семье известного свердловского хоккеиста Павла Дацюка пополнение. Его жена Мария вчера родила дочку.

У Павла это четвертый ребенок. В 2002 году у него появилась дочка Елизавета от первого брака. Со второй женой Марией Павел в браке с 2012 года, в 2014-м у пары родилась дочь Василиса, а в 2017-м появился сын, которого тоже назвали Павлом.

Напомним, что Павел Дацюк – один из самых титулованных свердловских хоккеистов. Он делал свои первые хоккейные шаги в екатеринбургском клубе «Динамо-Энергия». В 2001-м Дацюк отправился в Национальную хоккейную лигу, где выступал за «Детройт Ред Уингз» до 2016-го. С командой он дважды становился обладателем Кубка Стэнли, а в 2017-м был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой Лиги. Павел Дацюк – единственный в мире хоккеист, выигрывавший Олимпийские игры (2018), чемпионат мира (2012), Кубок Стэнли (2002, 2008) и Кубок Гагарина (2017). Является почетным гражданином Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.05.2022, 13:35 / Общество
День Победы. В самом центре Верхней Пышмы станцевали вальс Победы
09.05.2022, 12:57 / Общество
В Москве на Красной площади проходит парад Победы
09.05.2022, 12:37 / Общество
День Победы. Парад в Нижнем Тагиле собрал более 30 тысяч человек
09.05.2022, 12:27 / Общество
День Победы: Евгений Куйвашев вместе с уральцами прошел в рядах "Бессмертного полка"
09.05.2022, 11:50 / Общество
День Победы: в Екатеринбурге состоялся парад. Фоторепортаж