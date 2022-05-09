В семье Павла Дацюка родилась дочь

Фото: Галина Соловьева

В семье известного свердловского хоккеиста Павла Дацюка пополнение. Его жена Мария вчера родила дочку.

У Павла это четвертый ребенок. В 2002 году у него появилась дочка Елизавета от первого брака. Со второй женой Марией Павел в браке с 2012 года, в 2014-м у пары родилась дочь Василиса, а в 2017-м появился сын, которого тоже назвали Павлом.

Напомним, что Павел Дацюк – один из самых титулованных свердловских хоккеистов. Он делал свои первые хоккейные шаги в екатеринбургском клубе «Динамо-Энергия». В 2001-м Дацюк отправился в Национальную хоккейную лигу, где выступал за «Детройт Ред Уингз» до 2016-го. С командой он дважды становился обладателем Кубка Стэнли, а в 2017-м был включен в список 100 величайших хоккеистов за всю историю НХЛ, по мнению самой Лиги. Павел Дацюк – единственный в мире хоккеист, выигрывавший Олимпийские игры (2018), чемпионат мира (2012), Кубок Стэнли (2002, 2008) и Кубок Гагарина (2017). Является почетным гражданином Екатеринбурга.