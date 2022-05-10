Хоккейный клуб из Екатеринбурга выиграл 100 миллионов на строительство ледовой арены

Уральцы обыграли ХК "Итиль" из Казани со счетом 2:0. Фото: Алексей Кунилов

Хоккейная команда из Екатеринбурга "СВ Металл" стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова, обыграв ХК "Итиль" из Казани со счетом 2:0. Матч транслировался на телеканале КХЛ.

За победу в проходящем в Сочи турнире уральские хоккеисты получили чемпионский кубок имени Владимира Крутова и грант от Министерства спорта РФ — 100 млн рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе.

Отметим, Ночная хоккейная лига — всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2011 году.

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