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10 мая 2022, 10:40

Хоккейный клуб из Екатеринбурга выиграл 100 миллионов на строительство ледовой арены

  Юлия Пастух
Хоккейный матч

Уральцы обыграли ХК "Итиль" из Казани со счетом 2:0. Фото: Алексей Кунилов

Хоккейная команда из Екатеринбурга "СВ Металл" стала победителем Ночной хоккейной лиги и обладателем Кубка Крутова, обыграв ХК "Итиль" из Казани со счетом 2:0. Матч транслировался на телеканале КХЛ.

За победу в проходящем в Сочи турнире уральские хоккеисты получили чемпионский кубок имени Владимира Крутова и грант от Министерства спорта РФ — 100 млн рублей на строительство крытой ледовой арены в регионе.

Отметим, Ночная хоккейная лига — всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе президента РФ Владимира Путина в 2011 году. 

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Областная газета Свердловской области

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