10-летний хоккеист из Екатеринбурга ударил судью во время матча

Рефери уняли игрока и дали сигнал об окончании матча. Фото: кадр из трансляции LedokolTV

В Свердловской области во время матча детских команд на хоккейном турнире "Ледокол" произошел инцидент с юным игроком. 10-летний вратарь Артемий Акшумов напал на судей.

Воспитанник екатеринбургской спортивной школы (ДЮСШ № 19) вышел из себя и ударил арбитра кулаком. Второму судье прилетело клюшкой по спине и голове. Рефери уняли игрока и дали сигнал об окончании матча. Команда Артемия проиграла матч со счетом 1:10 и заняла последнее место на турнире.

"Судьи вывели из себя мальчишку", — прокомментировал инцидент российский хоккеист Никита Щитов в личном telegram-канале.

По данным с сайта Федерации хоккея Свердловской области, в этом году Артемию Акшумову исполнится 11 лет. В этом сезоне он принял участие в 14 играх и пропустил 34 шайбы.