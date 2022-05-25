Команда "СВ Металл", победившая в Ночной хоккейной лиге, встретилась с министром физической культуры и спорта региона

Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в министерстве физической культуры и спорта Свердловской области прошла встреча Леонида Рапопорта с хоккейной командой "СВ Металл", которая недавно стала победительницей Ночной хоккейной лиги. В начале мая екатеринбургские хоккеисты выиграли главный дивизион турнира — "Любители 40+". Помимо трофея "СВ Металл" получил грант в размере 100 миллионов рублей на строительство новой хоккейной арены в Екатеринбурге.

— Видел и наблюдал за вашей спортивной борьбой в Сочи. Видел ваши эмоции. Вы совершили настоящий подвиг, и для Свердловской области это знаковое событие. Кубок Крутова приехал в Екатеринбург уже в четвертый раз. В 2011 году у нас в регионе было всего 11 ледовых дворцов, сейчас их 35, интерес к хоккею растет. Вы должны подумать и сказать, что собираетесь делать с грантом, — отметил Леонид Рапопорт.

Хоккеисты уверенно ответили, что клуб собирается потратить средства на строительство новой хоккейной арены. Ее месторасположение, а также проектная документация будут подготовлены в течение этого года. Леонид Рапопорт поблагодарил хоккеистов за успехи, а также вручил почетные грамоты и памятные подарки.

Напомним, что финальный этап Ночной хоккейной лиги проходил в Сочи. Команда "СВ Металл", как победитель регионального этапа, представляла Свердловскую область и одержала шесть побед в шести играх. Сначала екатеринбуржцы выиграли все встречи на групповом турнире, а затем уверенно прошли по плей-офф, пропустив в играх на вылет всего одну шайбу.

"СВ Металл" – четвертая команда Свердловской области, победившая в главном дивизионе Ночной хоккейной лиги. В 2014 году трофей завоевала команда "Неоплан", потратившая грант на строительство "Дацюк Арены". В 2016 году триумфаторами стали хоккеисты "Авто" — их грант ушел на строительство "Арены "Авто" в микрорайоне Солнечный. В 2019 году третий трофей в Екатеринбург привезли хоккеисты "Скон-Урала", которые потратили грант на спортивное оборудование.