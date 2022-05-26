Что представляет из себя команда "СВ Металл", выигравшая 100 миллионов в Ночной хоккейной лиге

«СВ Металл» выиграл все свои матчи в финальном этапе в Сочи. Пресс-служба НХЛ

Хоккейная команда "СВ Металл", которая в начале мая одержала победу в Ночной хоккейной лиге и выиграла грант в размере 100 миллионов рублей, посетила с визитом министра физической культуры и спорта Свердловской областиЛеонида РАПОПОРТА. Хоккеисты принесли с собой трофей - Кубок Крутова, а также огромный чек с призовыми.

Пятеро сыновей. И все хотят быть вратарями

Конечно, для игроков любительской команды подобные мероприятия являются чем-то особенным, волнительным. Увы, добраться на встречу удалось не всем: некоторых хоккеистов просто не отпустили с основной работы.

- Конечно, у нас есть за плечами какая-то спортивная база. Практически все в детстве, в юности играли в хоккей, занимались в секциях. Потом выросли, жизнь не связали с профессиональным спортом, но хоккей остался как хобби. Приезжаем после работы, тренируемся и кайфуем, - рассказал "Областной газете" капитан команды Артём Веприцкий. - У меня, к примеру, сейчас вообще этот вид спорта стал большой частью жизни. Помимо того, что я сам тренируюсь несколько раз в неделю, так у меня еще и три сына-хоккеиста - тройняшки. Все занимаются в "Спартаковце": один в воротах играет, двое - в поле. И им это нравится. Порой я вижу, что они устают, предлагаю пропустить тренировку. А они - ни в какую!

И почти за каждым игроком "СВ Металла" стоит подобная история. Особенно удивительная она у голкипера Вадима Зырянова. 45-летний вратарь живет в поселке Пышма, занимается фермерским хозяйством и воспитывает шестерых детей. Пятеро из них - мальчики, которые, как и отец, хотят быть хоккейными вратарями. Сам Вадим ради тренировок преодолевает расстояние почти в 200 километров. Но все эти усилия были вознаграждены. Вадим блестяще отыграл турнир в Сочи, в плей-офф пропустил всего одну шайбу, в финале оформил "сухарь" и стал лучшим игроком решающего матча.

"СВ Металл" выбрал строительство арены

- Видел и наблюдал за вашей спортивной борьбой в Сочи. Видел ваши эмоции. Вы совершили настоящий подвиг, и для Свердловской области это знаковое событие. Кубок Крутова приехал в Екатеринбург уже в четвертый раз. В 2011 году у нас в регионе было всего 11 ледовых дворцов, сейчас их 35, интерес к хоккею растет. Вы должны подумать и сказать, что собираетесь делать с грантом, - отметил Леонид Рапопорт.

Фото: Павел Ворожцов

Дело в том, что для строительства ледовой арены понадобится больше средств, чем это заложено в грант. По словам министра физической культуры и спорта региона, стоимость одного такого объекта - более 300 миллионов рублей. Команды "Неоплан" и "Авто", выигрывавшие Ночную хоккейную лигу в 2014 и 2016 годах соответственно, направили деньги на строительство "Дацюк Арены" и "Арены Авто". А вот команда "Скон-Урал" решила на грант произвести закупку спортивного оборудования.

Игроки "СВ Металла" заявили министру, что хотят направить грант на строительство новой арены, и других вариантов не рассматривают. Леонид Рапопорт отметил, что до конца года необходимо согласовать месторасположение будущего спортивного объекта, а также сформировать проектную документацию. Во время обсуждения как варианты предлагались Кировский район и Академический, но, конечно, такие вопросы требуют более тщательного изучения.

В составе "СВ Металла" есть два хоккеиста, которые уже выигрывали Ночную хоккейную лигу в других командах. Так, Роман Королёв становился победителем еще в составе "Авто" в 2016 году, а Владислав Оборин в составе "Скон-Урала" в 2019 году. Регламент турнира не позволяет иметь в составе команды, выступающей в дивизионе "Любители 40+", более двух победителей лиги. Более того, команда, которая выигрывает главный трофей турнира, больше не может выступать в этом дивизионе. Таким образом, "СВ Металл" сможет играть только в других дивизионах лиги.

- Мы пока тренируемся, катаемся. Пока, скажем так, опустошение и грусть, честно скажу. Думаю, играть будем, только пока непонятно, где. Многие ребята, я уверен, получат предложения от других команд, которые будут играть в следующем сезоне в дивизионе "Любители 40+". Вадима Зырянова, скажу по секрету, уже пригласили несколько команд, - добавил Артём Веприцкий.