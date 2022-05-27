Темы дня

Спорт / Хоккей
27 мая 2022, 19:28

Россия и Белоруссия отстранены от чемпионата мира по хоккею 2023 года

Хоккеисты

Также было принято решение о переносе состязания из Санкт-Петербурга в Финляндию и Латвию. Фото: Павел Ворожцов

Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить от чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, сборные России и Белоруссии. Информация об этом появилась 27 мая.

Сообщение появилось на сайте IIHF.

"Так как Россия и Беларусь не смогут принять участие в чемпионате мира по хоккею в 2023 году, было решено заполнить турниры до стандартного числа команд (по шесть) в группах, которые находятся вне высшего дивизиона", — говорится на сайте.

Кроме того, сегодня было принято решение о переносе состязания из Санкт-Петербурга в Финляндию и Латвию. Напомним, в конце апреля совет IIHF отозвал у России право принимать чемпионат мира из-за проведения военной спецоперации на Украине.

Помимо этого Международная федерация хоккея лишила РФ права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Также в течение ближайших двух лет сборная России отстранена от участия в этапах Евротура.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2022, 20:29 / Общество
Алексей Орлов отменил особый противопожарный режим в Екатеринбурге
27.05.2022, 19:56 / Общество
С 1 июня из Екатеринбурга начнут летать прямые рейсы в Сочи
27.05.2022, 19:28 / Спорт
Россия и Белоруссия отстранены от чемпионата мира по хоккею 2023 года
27.05.2022, 18:18 / Общество
Екатеринбурженка предстанет перед судом за попытку продать съемную квартиру
27.05.2022, 17:54 / Общество
В Екатеринбурге на улице Бардина Nissan Pathfinder врезался в 37-й автобус