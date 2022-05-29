Сборные России и Белоруссии по хоккею могут отстранить еще на сезон

Заявление о возможном решении сделал вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза. Фото: Павел Ворожцов

Первый вице-президент Международной федерации хоккея Петр Бржиза заявил, что IIHF допускает возможность продления отстранения сборных России и Белоруссии еще на сезон.

"У IIHF один конгресс в сентябре, один в мае. Если конфликт России и Украины будет продолжаться, то через год мы сможем принять точно такое же решение на следующий сезон", — цитирует слова Петра Бржизы sport24.ru.

Напомним, Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отстранить от чемпионата мира по хоккею, который пройдет в 2023 году, сборные России и Белоруссии. Информация об этом появилась 27 мая.

Помимо этого Международная федерация хоккея лишила РФ права проведения молодежного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Также в течение ближайших двух лет сборная России отстранена от участия в этапах Евротура.