Финны хотят дезертировать

Юха Метсола (слева) весной 2019 года стал одним из главных творцов победы «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» в плей-офф Кубка Гагарина. Сейчас финский голкипер вновь создаёт проблемы уральскому клубу. Фото: Владимир Васильев

До начала нового хоккейного сезона остается три месяца, и клубы КХЛ активно формируют составы. Не стал исключением и екатеринбургский «Автомобилист», который заключил самые обсуждаемые трансферы межсезонья.

Практически без потерь

Прежде всего, скажем о тех, кто официально покинул екатеринбургскую команду.

Во-первых, это связка форвардов Шейн Принс – Райан Спунер. Оба легионера пришли в «Автомобилист» из минского «Динамо», где показывали выдающуюся статистику. У Райана было 39 очков в 36 матчах, у Шейна – 49 очков в 52 матчах. Но в «Автомобилисте» оба, увы, не продемонстрировали прежнего уровня: Принс за сезон набрал 17 очков в 33 играх, а Спунер – 34 очка в 45 играх. Поэтому с нападающими решили расстаться.

Также покинул «Автомобилист» еще один нападающий, на которого возлагали большие надежды, – Сергей Шумаков. Форвард перебрался в Екатеринбург из «Авангарда» по ходу сезона 2020/2021 как усиление перед плей-офф, однако провел всего шесть игр, получил серьезную травму и выбыл до конца сезона. Перед сезоном 2021/2022 тренер уральцев Билл Питерс неоднократно повторял, что Сергей принесет команде пользу и будет заменой Анатолию Голышеву, который в прошлом году уехал в НХЛ. Но Шумаков проявлял себя далеко не во всех матчах и в 38 играх сезона набрал лишь 25 очков.

Расстался «Автомобилист» и с нападающим Станиславом Бочаровым. Форвард выступал за «шоферов» последние два сезона, но принял решение сменить хоккейную прописку на Уфу.

Ну, и еще в начале весны Екатеринбург покинул голкипер Дмитрий Шикин, который прошлым летом перебрался из «Куньлуня». Стать основным голкипером ему не удалось, и он решил продолжить карьеру в другом клубе.

Пока непонятной остается ситуация с Анатолием Голышевым. Лучший бомбардир «Автомобилиста» в истории КХЛ решил в прошлом сезоне попробовать себя в НХЛ, однако уже к плей-офф вернулся в Екатеринбург. Сейчас руководство екатеринбургского клуба пытается договориться с игроком о новом контракте, но пока безуспешно. А форвардом интересуются другие клубы, в том числе «Ак Барс» и ЦСКА.

Финский бунт

1 мая «Автомобилист» буквально взорвал трансферный рынок КХЛ, объявив о переходе сразу четырех статусных иностранцев.

«В центральном информационном бюро КХЛ зарегистрированы контракты ХК «Автомобилист» с четырьмя хоккеистами: двухлетние соглашения с клубом заключили вратарь Юха Метсола (предыдущий клуб – «Салават Юлаев»), защитник Юрки Йокипакка («Сибирь»), а также центральные нападающие Миро Аалтонен («Витязь») и Кёртис Волк («Барыс»). Наш клуб рассчитывает на взаимное успешное и долгосрочное сотрудничество», – говорилось в заявлении «Автомобилиста».

Юха Метсола – легендарный по меркам КХЛ голкипер «Салавата Юлаева». Болельщики «Автомобилиста» его отлично помнят по серии плей-офф в сезоне 2018/2019, где именно финский вратарь уфимской команды был одним из творцов победы «Салавата Юлаева» над «шоферами».

Миро Аалтонен – действующий олимпийский чемпион в составе сборной Финляндии, набравший в прошлом сезоне 42 очка в 44 матчах за подмосковный «Витязь».

С защитником Юрки Йокипаккой хорошо знаком главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин, который работал с финским защитником в «Сибири».

Кёртис Волк – казахстанский нападающий «Барыса» канадского происхождения. Прошлый сезон для него стал лучшим в КХЛ: форвард набрал 41 очко в 47 матчах регулярного чемпионата и четыре очка в пяти матчах плей-офф.

Усиление не просто мощное – оно по меркам КХЛ действительно звездное.

Но возникает вопрос: все ли из новичков в итоге доедут до Екатеринбурга? Ситуация с легионерами непростая не только в хоккее, но и в других видах спорта. Многие иностранцы отказываются от выступления в российских чемпионатах и разрывают контракты в связи с политической обстановкой.

На этом фоне подписание трех финнов – удивительное решение. Дело в том, что финские легионеры практически в полном составе стали мигрировать из КХЛ после начала военной спецоперации на Украине. «Салават Юлаев» соврать не даст: в начале марта из клуба уехали все иностранцы, в том числе трое финских игроков, включая уже упомянутого Юху Метсолу.

Каким же образом финны подписали контракты с «Автомобилистом»? В контрактах стоит дата 1 мая, хотя логично предположить, что клуб договорился с игроками еще до 24 февраля. Это подтвердил агент Юхи Метсолы, и это же может обернуться для екатеринбургской команды санкциями. Согласно регламенту, клубы не могут вести переговоры с игроками, у которых есть действующие контракты; в этом случае наказание последует и для команды, и для игроков. Но официально в договорах стоит дата – 1 мая. А слова агента Метсолы – просто слова.

Финские игроки сейчас пытаются разорвать с клубом контракты и, по всей видимости, не собираются выступать в России. Но при всем этом, двухлетние соглашения подписаны, официально зарегистрированы в КХЛ, а, значит, за разрыв в одностороннем порядке финские игроки должны будут выплатить «Автомобилисту» солидную неустойку.

Всего у екатеринбургской команды на данный момент семь «чистых» иностранцев плюс два казаха канадского происхождения (ДжессиБлэккер и Кёртис Волк). Помимо упомянутых выше, это Брукс Мэйсек, переподписавший контракт на два сезона, а также Стефан да Коста и Патрис Кормье, которые, по информации «Областной газеты», собираются продолжить выступление в России.

Не легионерами едиными

Безусловно, рассчитывать только на легионеров в такой ситуации небезопасно, поэтому екатеринбургский клуб прошелся и по российскому рынку.

В первую очередь надо отметить трансфер Сергея Широкова – олимпийского чемпиона-2018, двукратного чемпиона мира. 36-летний нападающий провел в КХЛ аж 690 матчей, в которых набрал 441 очко. Да, игрок возрастной, но при этом опытный и способный задать правильный настрой в раздевалке.

Также в нападение был приобретен Олег Ли. 31-летний форвард имел опыт выступления в Северной Америке, в последние два сезона Олег играл за «Сибирь», где довольно неплохо проявлял себя.

Не забыли в «Автомобилисте» и об усилении оборонительной линии.

На замену Дмитрию Шикину был приобретен вратарь «Ак Барса» Игорь Бобков. Опытный 31-летний голкипер долгое время выступал в североамериканских лигах, после чего вернулся в КХЛ, где играл за «Авангард» и «Ак Барс». В паре с молодым Владимиром Галкиным они могут создать уверенную вратарскую линию, даже если Юхан Маттссон в итоге покинет «Автомобилист».

Плюсом к этому в Екатеринбург перебрался защитник «Локомотива» Денис Баранцев. Последние два года 30-летний хоккеист выступал в Ярославле, а до этого играл за «Торпедо», где зарекомендовал себя как надежный игрок обороны.

Ну, и, конечно, не стоит забывать про систему «Автомобилиста»: верхнепышминский «Горняк» очень неплохо себя проявил в Высшей хоккейной лиге, и из фарм-клуба тренерский штаб основной команды вполне может присмотреть себе несколько игроков. К примеру, лучший бомбардир «Авто» и игрок "Горняка" Виктор Неучев показал себя и в молодежной сборной России. На недавно завершившемся Кубке Черного моря форвард был одним из самых ярких игроков турнира, набрав сразу 11 очков (3+8). Он же стал лучшим бомбардиром турнира, и, возможно, уже в начале нового сезона получит приглашение от Николая Заварухина.

Седьмая попытка

Для «Автомобилиста» предстоящий сезон будет уже седьмым с того момента, как президентом клуба стал генеральный директор УГМК Андрей Козицын. Конечно, после этого игра екатеринбургской команды преобразилась, в «Автомобилисте» появились по-настоящему топовые игроки КХЛ. Но в плане результатов особого прогресса нет: «Автомобилист» перед началом каждого сезона считается одним из фаворитов, но не никак не может реализовать свой потенциал. Лучший сезон для «шоферов» был 2018/2019, когда екатеринбуржцы под руководством Андрея Мартемьянова прошли во второй круг плей-офф, где в упорной борьбе уступили «Салавату Юлаеву».

За последние шесть сезонов «Автомобилист» сменил пятерых тренеров. Пятым по ходу прошлой регулярки стал Николай Заварухин. Ему же – несмотря на то, что исправить наследие Питерса он оперативно не сумел – доверили готовить команду к новому чемпионату. Николай Заварухин был в тренерском штабе Андрея Мартемьянова, а после, возглавив куда менее звездную «Сибирь», выбил мартемьяновский «Автомобилист» из плей-офф. Николай Николаевич умеет выжимать из небольших ресурсов максимум, что показала его «Сибирь». Но в «Автомобилисте» задача гораздо серьезнее: клуб уже который год целится как минимум в финал Восточной конференции, а как максимум – грезит о Кубке Гагарина.

В тренерский штаб Николая Заварухина вошли Олег Ореховский, который ранее трудился вместе с ним в «Сибири», а также ВладимирВоробьёв, начинавший прошлый сезон в должности главного тренера хабаровского «Амура».

Лучшие легионеры «Автомобилиста» Топ-6 самых результативных легионеров «Автомобилиста» за сезон: 1. Найджел Доус (2018/2019) – 74 очка (30+44) 2. Дэн Секстон (2018/2019) – 61 очко (27+34) 3. Стефан да Коста (2018/2019) – 51 очко (23+28) 4. Найджел Доус (2019/2020) – 51 очко (20+31) 5. Брукс Мэйсек (2019/2020) – 47 очков (24+23) 6. Питер Холланд (2019/2020) – 46 очков (19+27).

Результаты «Автомобилиста» в эпоху «УГМК» 2016/2017. 11 место в Конференции. В плей-офф не попали. 2017/2018. 4 место в Конференции. Вылет в первом раунде плей-офф от «Металлурга» (2:4) 2018/2019. 1 место в Конференции. Победа в первом раунде плей-офф над «Трактором» (4:0), поражение во втором раунде от «Салавата Юлаева» (1:4) 2019/2020. 4 место в Конференции. Вылет в первом раунде плей-офф от «Сибири» (1:4) 2020/2021. 7 место в Конференции. Вылет в первом раунде плей-офф от «Авангарда» (2:4) 2021/2022. 9 место в Конференции. В плей-офф не попали.