Хоккей под чужим именем

Фото: Пресс-служба ФХР

Федерация хоккея России (ФХР) учредила и провела новый турнир – чемпионат ФХР по хоккею 3 х3. Он прошел в Москве, в нем приняли участие 16 команд, носящих имена «наиболее хоккейных городов России». Среди них была и команда «Екатеринбург». Но игроков из Екатеринбурга в ней не было ни одного.

Хоккей 3 х3 – новый формат, который быстро набирает популярность во всем мире. Более того, по словам первого вице-президента ФХР Романа Ротенберга, уже сейчас рассматривается вопрос о включении этой разновидности хоккея в олимпийскую программу.

– Планируется, что в 2030 году хоккей 3 х3 будет олимпийским видом спорта, поэтому мы уже готовимся. Мы развиваем это направление, чтобы, дай Бог, в будущем выиграть олимпийское золото. Это стратегия и очень серьёзный подход. Мы здесь хотим стать пионерами и локомотивом, – объяснил журналистам причину создания нового турнира Роман Ротенберг.

Первый официальный чемпионат ФХР организовали и провели стремительно. Набрали 16 команд, которым дали названия российских городов, где, по мнению организаторов, хоккей наиболее развит. Но, что удивительно: включение в состав той или иной команды никак не зависело от принадлежности игроков к этим городам или хотя бы к системе клубов этих регионов.

Так, в пресс-службе екатеринбургского «Автомобилиста» «Областной газете» пояснили, что с вопросом о формировании состава команды «Екатеринбург» никто в клуб не обращался, и игроков системы «Автомобилиста» или уроженцев области в ней не было ни одного.

За сборную «Екатеринбурга» играли голкипер Глеб Носов («Лада», Тольятти, ВХЛ), полевые хоккеисты Георгий Дедов (ЦСКА, Москва, КХЛ), Никита Олейник («Красная армия», Москва, МХЛ), Малик Алишлалов (ЦСКА, Москва, КХЛ/«Красная армия», Москва, МХЛ), Лев Комиссаров («Звезда», Москва, ВХЛ), Роман Макаров («Красная армия», Москва, МХЛ), Евгений Горфиняк («Красная армия», Москва, МХЛ), Иван Косоренков («Звезда», Москва, ВХЛ). Вот такая получилась армейская команда, которой куда больше подошло бы название «Москва».

А ведь у «Автомобилиста» есть и молодежный клуб («Авто»), и фарм-клуб («Горняк-УГМК»), из хоккеистов которого легко можно было составить достойную команду. Да еще усилить ее игроками основного состава.

В других командах принцип территориального отбора тоже почти не соблюдался, хотя единичные попадания были (например, за «Уфу» играл уроженец этого города Владимир Сохатский).

По информации источника, знакомого с ситуацией, в федерации самостоятельно распределили игроков, заинтересованных в участии в турнире. Почему ФХР не обращалась за игроками в клубы – вопрос открытый (на запрос «ОГ» федерация не ответила). Вероятнее всего, просто не хватило времени на полноценную организацию и первый чемпионат решили провести в таком тестовом режиме.

Тем не менее, турнир состоялся. Его триумфатором стала команда «Ярославль». И вот за нее-то выступал человек, который просто обязан был быть в «Екатеринбурге» – 21-летний новичок системы «Автомобилиста» Максим Денежкин. Он подписал контракт с нашей командой 25 мая. На счету Максима 2 гола – по одному в четвертьфинале и полуфинале.

Итоги В турнире участвовало 16 команд, которые были разбиты на 2 группы. Внутри восьмерок играли по системе «каждый с каждым», во второй этап выходили по четыре лучших. В плей-офф на каждой стадии (четвертьфинал, полуфинал и финал) команды играли по одному матчу. «Екатеринбург» в своей группе А выиграл только одну встречу (у «Челябинска») и занял предпоследнее седьмое место. «Москва», за которую выступали две звезды российского хоккея, – Сергей Толчинский (в КХЛ играет за омский «Авангард») и Николай Голдобин («Металлург», Магнитогорск) – в плей-офф не пробилась. А «Санкт-Петербург» с самим Романом Ротенбургом в составе вылетел в четвертьфинале. Победителем турнира стал «Ярославль», одолевший в финале «Магнитогорск» – 4:3. Бронзу взяла «Тула.

Правила игры Хотя формат называется 3 х3, играют в эту разновидность хоккея команды, каждая из которых состоит из четырех игроков: три полевых и вратарь. Периодов, как и в большом хоккее, три, но длятся они только по семь минут чистого времени. Из нюансов – отсутствие пробросов и положения «вне игры». Это придает особую динамичность новому вида спорта, так как пауз во время игры практически не бывает. Отсутствует силовая борьба, вместо удалений за нарушение правил назначается буллит. Также нет никакого дополнительного времени: в случае ничейного результата сразу же следует серия послематчевых бросков.