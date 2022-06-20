Екатеринбургский «Автомобилист» не берут в клуб избранных

В прошлые годы «Автомобилист» играл с «Салаватом Юлаевым» (как и с другими грандами «Востока») по четыре раза за сезон. По предложенной схеме будет всего по два матча: один дома, один – в гостях. Фото: Владимир Васильев

В конце минувшей недели в отечественном хоккее мощно громыхнуло: Федерация хоккея России (ФХР) предложила создать в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) своего рода элитный дивизион. В него войдут 12 команд, которые будут играть – «для повышения мастерства, зрительского внимания и роста доходов» – преимущественно друг с другом. Екатеринбургскому «Автомобилисту» места в этом клубе избранных не предлагают.

Российский хоккей переживает сейчас не лучшие времена. Сборная страны нынешней зимой не смогла отстоять титул олимпийских чемпионов. Чемпионаты мира мы не выигрываем с 2014 года (а молодежные – и вовсе с 2011-го).

На внутренней арене – тоже проблемы. Количество команд в КХЛ за пять последних лет сократилось на четверть (с 29-nи клубов в сезоне 2016–2017 до 22-х в нынешнем). По средней посещаемости матчей наша лига уступает не только североамериканской НХЛ, но и национальным первенствам Швейцарии, Швеции, Германии…

Подобные результаты и привели к появлению «Предложения ФХР по реструктуризации чемпионата КХЛ».

Что предлагает ФХР

22 команды, которые сейчас входят в КХЛ, надо разделить на две конференции не по географическому принципу (как сейчас), а по спортивному.

В первую конференцию, которую предложено назвать Конференцией Юрзинова, войдут команды, занявшие первые 12 мест по итогам сезона 2021–2022. Это ЦСКА, «Металлург», «Трактор», СКА, «Салават Юлаев», «Динамо» (Москва), «Авангард», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», «Локомотив» и «Динамо» (Минск).

Вторую конференцию (Якушева) составят 10 команд: «Сибирь», «Нефтехимик», «Торпедо», «Барыс», «Автомобилист», «Амур», «Витязь», «Сочи», «Адмирал» и «Куньлунь».

Каждая команда встретится по 4 раза с представителями своей конференции и по два раза – с представителями другой (при этом клубы сыграют некие дополнительные встречи, чтобы довести число матчей у каждого из них до 70).

В плей-офф выходят команды из обеих конференций, но из Юрзиновской – 10 или 8 (есть варианты), а из Якушевской – только четыре. Оставшиеся 2 или 4 места будут разыграны в поединках между командами разных конференций.

Плюсы реформы…

По мнению разработчиков реформы, она позволит поднять и уровень самого хоккея, и уровень интереса болельщиков к нему.

Топ-команды будут играть друг с другом гораздо чаще. В таких встречах быстрее будет расти мастерство хоккеистов, а сами клубы смогут больше зарабатывать на билетах.

Плей-офф станет более разнообразным (а то постоянные встречи СКА и ЦСКА в финале Западной конференции многих уже начали утомлять).

…и ее минусы

Плюсы, о которых говорит ФХР, во-первых, не столь однозначны (например, изобилие топ-матчей постепенно снижает интерес к ним).

Во-вторых, почти все эти плюсы касаются команд только Конференции Юрзинова. Для клубов Конференции Якушева все выглядит гораздо печальней.

Да, они сохраняют шанс бороться за Кубок Гагарина, однако регулярка для этих команд и их поклонников превращается в полную тоску. Вот, например, екатеринбургские болельщики в прошлые годы могли посмотреть 15 матчей с командами из топ-10. А сейчас таких встреч будет только 10 – на треть меньше.

Пострадает и сам клуб: вряд ли ему удастся продать на матч с условным «Кунлунем» столько же билетов, сколько на игру с «Металлургом» или «Ак Барсом». Особенно, когда «Кунлунь» приедет во второй или третий раз.

Отправка клубов Конференции Якушева вариться в собственном соку не самого высокого качества — главный недостаток предложенной концепции.

Комментарии Вячеслав Деменьшин, президент Федерации хоккея Свердловской области, член правления Федерации хоккея России: – Детально я с этими нововведениями не знаком. Видел, конечно, информацию про разделение команд в соответствии с местами, которые клубы заняли в прошлом сезоне. Но для того, чтобы делать какие-то выводы о плюсах и минусах этих нововведений, нужно тщательно разобраться в самих документах. Максим Рябков, спортивный директор «Автомобилиста»: – Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем. А насчет того, насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все, что угодно.

Оценили по-разному

Предложения ФХР раскололи хоккейную общественность. Например, бывший наставник екатеринбургских команд «Динамо-Энергия» и «Автомобилист» Владимир Крикунов высказался безоговорочно «за». Его поддержал бывший тренер сборной России Владимир Плющев. А вот легендарные хоккеисты Вячеслав Фетисов и Борис Михайлов выступили резко против.

Более взвешенную позицию заняли президенты КХЛ – бывший и нынешний.

Первая реакция бывшего (Александра Медведева) была отрицательной: «Мне не нравится даже само по себе заведомое деление на сильных и слабых. Например, «Автомобилист» почему-то взяли и отнесли к слабым. Это с намеком на то, что Дацюк закончил, что ли?»

Но потом, изучив документы, Александр Медведев скорректировал свою позицию. По его словам, ущемления спортивных интересов команд Конференции Якушева он не видит. А вот экономические проблемы есть. Причем для клубов обеих конференций.

– Надо взвесить плюсы и минусы, – констатировал первый президент КХЛ.

Подобной позиции придерживается и нынешний руководитель лиги Алексей Морозов:

– Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушает спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты, так как вырастет их количество, – заявил он сайту Championat.com.

Вместо резюме

На сегодняшний день концепция выглядит сырой. Некоторые вопросы остаются вообще неозвученными (например, если какая-то команда Конференции Якушева доберется до четвертьфинала Кубка Гагарина – то есть войдет в восьмерку лучших команд лиги – она будет переведена на следующий сезон в Конференцию Юрзинова или нет?). В такой ситуации логично повременить с проведением реформы.

Цитата «Я вообще не понимаю, почему федерация вмешивается в календарь КХЛ. Она должна согласовать окна для матчей сборной России – и все!»

КСТАТИ Клубы НХЛ – как отнесенные к Конференции Юрзинова, так и к Конференции Якушева – никаких комментариев по этой проблеме не дают.