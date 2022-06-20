"Автомобилист" расторг контракты с финскими легионерами Юхой Метсолой, Юрки Йокипаккой и Миро Аалтоненом

1 мая "Автомобилист" объявил о подписании четырех новичков. Фото: пресс-служба "Автомобилиста"

Хоккейный клуб "Автомобилист" объявил о прекращении сотрудничества с тремя финскими хоккеистами. В списке оказались Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен.

"Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб "Автомобилист" с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков. Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК "Автомобилист", — говорится в заявлении "Автомобилиста".

Все три финских хоккеиста присоединились к екатеринбургской команде этой весной. 1 мая "Автомобилист" объявил о заключении с ними контрактов, рассчитанных на два сезона. Однако почти сразу же финские легионеры стали просить разорвать контракты из-за политической ситуации. Соглашения были расторгнуты, но права на игроков в КХЛ остаются за "Автомобилистом": если кто-то из финской тройки вернется в КХЛ, то будет принадлежать екатеринбургской команде.