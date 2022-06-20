Максим Рябков: "Автомобилисту" близка позиция, которую высказал президент КХЛ Алексей Морозов"

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Спортивный директор "Автомобилиста" Максим Рябков в разговоре с "Областной газетой" поделился мыслями по поводу возможной реструктуризации Континентальной хоккейной лиги, которую предлагает Федерация хоккея России.

– Нашему клубу близка позиция, которую высказал президент КХЛ Алексей Морозов. Полностью ее разделяем. А насчет того, насколько реально будет ввести эти новшества уже в предстоящем сезоне... Хоккейная жизнь в последнее время показывает, что случиться может все, что угодно, — заявил Максим Рябков.

Напомним, ранее Федерация хоккея России выступила с идеей реструктуризации КХЛ. Так, предлагается разделение команд на две конференции согласно местам, которые клубы заняли в прошлом сезоне.

"В первой сыграют 12 команд, занявших первые 12 мест по итогам сезона 2021/22. Это ЦСКА, "Металлург", "Трактор", СКА, "Салават Юлаев", "Динамо" М, "Авангард", "Спартак", "Ак Барс", "Северсталь", "Локомотив" и "Динамо" (Мн). Во второй конференции сойдутся 10 команд: "Сибирь", "Нефтехимик", "Торпедо", "Барыс", "Автомобилист", "Амур", "Витязь", "Сочи", "Адмирал" и "Куньлунь", — говорится в заявлении ФХР.

Однако с такими нововведениями не согласны в КХЛ, в том числе и президент лиги Алексей Морозов.

— Мы считаем, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. Распределение участников по конференциям перед началом чемпионата на основании спортивных результатов только прошедшего сезона нарушает спортивный принцип. Отказ от учета географического местонахождения клубов увеличит затраты на авиаперелеты, так как вырастет их количество, – приводит слова Алексея Морозова championat.com.