Континентальная хоккейная революция отменяется

Фото: Павел Ворожцов

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) и Федерация хоккея России (ФХР) согласовали структуру проведения нового хоккейного сезона. Предлагаемые ранее нововведения от федерации, направленные на разделение команд на «сильную» и «слабую» конференции («ОГ» писала об этом 21 июня), отвергнуты.

Неделю назад Федерация хоккея России выступила с предложением о реструктуризации КХЛ. ФХР хотела повысить количество матчей с участием топовых команд, и для этого предлагала разделить лигу на «сильную» и «слабую» конференции. Делить команды хотели по итогам прошлого сезона: 12 лучших клубов определялись в «сильную» конференцию, десять оставшихся (включая екатеринбургский «Автомобилист») – в «слабую».

У нововведений было много противников, в том числе и президент КХЛ Алексей Морозов. Он заявил, что предлагать такие реформы за несколько недель до старта чемпионата без детальной проработки и без учета мнений всех клубов нельзя. В этом вопросе главу лиги поддержали многие клубы, в том числе «Автомобилист». В итоге было принято решение реформы не проводить. Во всяком случае в предстоящем сезоне.

Структура турнира КХЛ на сезон 2022–2023 остается прежней: в регулярном чемпионате клубы разбиты на традиционные Западную и Восточную конференции, а внутри них – на дивизионы. Составы подразделений также сохранились, но за одним исключением: китайская команда «Куньлунь» переведена на Запад (это сделано для того, чтобы ликвидировать количественный дисбаланс конференций, который возник из-за ухода из лиги рижского «Динамо» и финского «Йокерита»).

Предстоящий сезон будет рекордным по количеству сыгранных матчей. Если в прошлом году было для каждой команды запланировано всего 56 игр в регулярном чемпионате (и при этом не все были проведены), то в этом году – 68.

Новый сезон стартует 1 сентября в Москве матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина ЦСКА и финалистом прошлого сезона «Металлургом». Регулярный чемпионат продлится до 26 февраля. Плей-офф начнется 1 марта и завершится 29 апреля 2023 года. В сезоне будет всего одна пауза на международные матчи: с 12 по 18 декабря 2022 года. Перед этим – 10 и 11 декабря – в Челябинске состоится Матч Звезд КХЛ-2022.

Несмотря на то, что предложения ФХР по реструктуризации КХЛ не были приняты сейчас, их обсуждение будет продолжено. Для этого лига и федерация создали рабочую группу.

«Она проработает изменение схемы проведения плей-офф Кубка Гагарина, в том числе возможность отказа от проведения плей-офф в рамках конференций и проведения перекрестного плей-офф между Востоком и Западом. Рабочая группа также в течение следующего сезона проработает варианты по дальнейшему развитию чемпионата КХЛ – чемпионата России по хоккею. Все решения рабочей группы будут направлены на представление Совету директоров КХЛ», – говорится в заявлении КХЛ.