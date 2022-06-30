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30 июня 2022, 18:26

Павел Дацюк заявил, что собирается завершить спортивную карьеру

Фото: Владимир Мартьянов

Фото: Владимир Мартьянов

В Красноярске состоялся прощальный матч известного хоккеиста Александра Семина, в котором приняли участие многие известные спортсмены. В одной из команд оказался двукратный обладатель Кубка Стэнли, легендарный свердловский хоккеист Павел Дацюк, который в прямом эфире "Матч ТВ" заявил о том, что планирует завершить спортивную карьеру.

— Все логично, просто я еще не объявил официально об этом. Все логично, все понимают. Объявлять я буду обязательно, с большим удовольствием и с уважением к болельщикам, ко всем, кто помогал мне, — заявил хоккеист в ходе прощального матча Александра Семина.

Сейчас Павлу Дацюку 43 года, последний раз он выходил на лед в сезоне 2020/21 в составе "Автомобилиста". В предыдущем сезоне он не принимал участие. Нападающий является олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Детройта", чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА.

Областная газета Свердловской области

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Павел Дацюк заявил, что собирается завершить спортивную карьеру