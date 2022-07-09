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Спорт / Хоккей
9 июля 2022, 09:30

Клуб НХЛ "Баффало Сейбрз" задрафтовал игрока "Авто"

Виктор Неучев

По количеству заброшенных шайб (40) Виктор Неучев стал третьим бомбардиром МХЛ минувшего сезона. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

В Монреале завершился драфт НХЛ. Клубы сильнейшей хоккейной лиги мира закрепили за собой права на две с лишним сотни наиболее талантливых молодых игроков планеты. Среди выбранных — 23 россиянина, в том числе нападающий екатеринбургского "Авто" Виктор Неучев.

18-летнего уральца выбрала американская команда "Баффало Сейбрз" в третьем раунде под общим номером 74.

Виктор Неучев — уроженец Челябинска. В системе ХК "Автомобилист" играет два года.

В минувшем сезоне габаритный (180 см, 75 кг) нападающий принял участие в матчах за все три команды екатеринбургского клуба: в КХЛ за "Автомобилист" (1 игра), в Высшей лиге за "Горняк-УГМК" (5) и в МХЛ за "Авто" (61). В МХЛ Виктор Неучев набрал 67 очков.

Областная газета Свердловской области

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