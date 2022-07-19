Темы дня

Спорт / Хоккей
19 июля 2022, 16:08

"Автомобилист" в списке сильнейших клубов Европы рухнул на 33 позиции

В минувшем сезоне "Автомобилист" впервые с 2017 года не попал в плей-офф. Автор: Павел Ворожцов

В минувшем сезоне "Автомобилист" впервые с 2017 года не попал в плей-офф. Автор: Павел Ворожцов

Французское издание Hockey Archives (hockeyarchives.info) по итогам сезона-2021/2022 составило традиционный рейтинг 250 сильнейших хоккейных клубов Европы.

Список возглавил магнитогорский "Металлург".

Екатеринбургский "Автомобилист", который в минувшем сезоне впервые за пять лет не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, занял только 67 место. Это худший результат нашей команды с 2013 года, когда она расположилась на 96 позиции.

В прошлом году рейтинг не составлялся, так как из-за эпидемии COVID-19 чемпионаты во многих странах Старого Света получились куцыми, а в некоторых (например, в Великобритании) и вовсе были отменены. Годом ранее – в сезоне-2019/2020 – екатеринбургский клуб находился на 34 месте. То есть сейчас он опустился сразу на 33 строчки. Никогда ранее наша команда в рейтинге Hockey Archives не падала так стремительно.

Лучший же результат "Автомобилиста" в списке сильнейших клубов Европы – 6 место, занятое в сезоне 2018/2019.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
19.07.2022, 21:30 / Общество
Свердловские врачи внедрили инновационные методы контроля сахарного диабета у детей
19.07.2022, 21:10 / Общество
На СвЖД будет работать первая в России женщина-машинист поезда дальнего следования
19.07.2022, 19:40 / Общество
Екатеринбуржцам предоставят скидки на проезд в общественном транспорте
19.07.2022, 19:30 / Общество
На Среднем Урале еще один банк начал выдавать Единую социальную карту
19.07.2022, 18:45 / Общество
В ДТП с грузовиком на уральской трассе погибли 2 человека