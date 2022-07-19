"Автомобилист" в списке сильнейших клубов Европы рухнул на 33 позиции

В минувшем сезоне "Автомобилист" впервые с 2017 года не попал в плей-офф. Автор: Павел Ворожцов

Французское издание Hockey Archives (hockeyarchives.info) по итогам сезона-2021/2022 составило традиционный рейтинг 250 сильнейших хоккейных клубов Европы.

Список возглавил магнитогорский "Металлург".

Екатеринбургский "Автомобилист", который в минувшем сезоне впервые за пять лет не сумел пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, занял только 67 место. Это худший результат нашей команды с 2013 года, когда она расположилась на 96 позиции.

В прошлом году рейтинг не составлялся, так как из-за эпидемии COVID-19 чемпионаты во многих странах Старого Света получились куцыми, а в некоторых (например, в Великобритании) и вовсе были отменены. Годом ранее – в сезоне-2019/2020 – екатеринбургский клуб находился на 34 месте. То есть сейчас он опустился сразу на 33 строчки. Никогда ранее наша команда в рейтинге Hockey Archives не падала так стремительно.

Лучший же результат "Автомобилиста" в списке сильнейших клубов Европы – 6 место, занятое в сезоне 2018/2019.