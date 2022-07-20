В КХЛ намечается рекордный сезон

Фото: Владимир Васильев.

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата на предстоящий сезон. Турнир стартует 1 сентября, продлится 164 игровых дня и завершится 26 февраля.

Традиционно сезон в КХЛ начинается с матча за Кубок Открытия, в котором встречаются финалисты предыдущего розыгрыша. На этот раз в Москве сойдутся ЦСКА (обладатель Кубка Гагарина) и магнитогорский «Металлург» (серебряный призер прошлого сезона).

Остальные клубы лиги вступят в борьбу 2, 3 и 4 сентября.

С одной паузой

Предстоящий регулярный сезон станет самым продолжительным в истории КХЛ: каждому клубу предстоит провести по 68 игр. Для примера, в прошлом регулярном сезоне было запланировано по 56 игр, но в итоге команды не провели и их, досрочно завершив чемпионат.

Нынче каждая команда проведет в регулярном чемпионате минимум по два матча с каждым из соперников (21 игра дома и 21 на выезде). К этому добавляются еще 20 матчей с командами из собственной конференции (10 встреч дома и 10 на выезде). И еще шесть поединков каждый клуб сыграет »в рамках добора с целью повышения количества принципиальных матчей» (по 3 дома и на выезде).

В регулярном сезоне будет всего одна пауза на матчи национальной сборной (с 12 по 18 декабря 2022 года), которой будет предшествовать проведение «Недели Звезд Хоккея» в Челябинске (10 и 11 декабря).

В плей-офф традиционно попадут по восемь сильнейших команд из каждой конференции. Игры на вылет стартуют 1 марта, а завершатся 29 апреля 2023 года.

Урало-сибирский марафон

Команда Николая Заварухина первые игры нового сезона проведет дома – 2 сентября против ярославского «Локомотива», а 4-го – против «Северстали», которую возглавляет экс-наставник «Автомобилиста» Андрей Разин.

Сентябрь вообще станет для екатеринбуржцев самым домашним месяцем: 8 из 12 матчей они проведут на родном льду. А самыми тяжелыми в плане перелетов для «шоферов» будут октябрь и январь: по семь матчей на выезде. Здесь стоит отметить, что «Автомобилист» в ходе регулярного чемпионата три раза совершит длительный выездной тур. По регламенту КХЛ максимальное количество матчей, которое команда может провести подряд в одной серии (выездной или домашней), – четыре. В прошлом чемпионате «шоферы» только один раз отправлялись на выезд сразу на четыре игры, а в предстоящем сезоне таких серий будет три.

Наибольшее количество встреч у «Автомобилиста» в предстоящем сезоне будет с «Сибирью» – шесть игр, в том числе – последняя, которая состоится 26 февраля («Сибирь» сейчас возглавляет Андрей Мартемьянов, с ним екатеринбуржцы добились своего лучшего результата в КХЛ – третьего места в сезоне 2018/2019). С челябинским «Трактором» и казахстанским «Барысом» «шоферы» встретятся по пять раз. Со всеми остальными командами Восточной конференции екатеринбуржцы сыграют по четыре раза, а с командами Западной конференции – по два.

Рекорды, которые могут пасть

В сезоне 2022/2023 клубы КХЛ сыграют значительно больше матчей, чем раньше. Следовательно, велика вероятность того, что по итогам регулярного чемпионата будут обновлены какие-то рекорды лиги и отдельных клубов. Например, вот эти.

Показатель Рекорд лиги Рекорд «Автомобилиста»

Очки 85 – Сергей Мозякин («Металлург», Мг), 2016/17 69 – Найджел Доус, 2018/19

Голы 48 – Сергей Мозякин («Металлург», Мг), 2016/17 28 – Найджел Доус, 2018/19

Передачи 64 – Никита Гусев (СКА), 2018/19 41 – Найджел Доус, 2018/19

Штрафные 376 – Дарси Веро («Витязь»), 2009/10 114 – Бранислав Мезей, 2012/13

минуты

Сухие матчи 13 – Алексей Мурыгин («Локомотив»), 2015/16 8 – Якуб Коварж (трижды)