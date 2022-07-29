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29 июля 2022, 15:33

Шведский голкипер "Автомобилиста" Юхан Маттссон присоединился к команде

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Фото: Пресс-служба "Автомобилиста"

Екатеринбургский клуб "Автомобилист" продолжает подготовку к новому сезону КХЛ. Команда проводит тренировочные сборы в Рефтинском. Постепенно подъезжают легионеры, которым разрешено выходить из отпуска чуть позже.

Первым в Рефтинский приехал француз Стефан да Коста, за ним последовали канадец Патрис Кормье и немец Брукс Мэйсек. На днях в Екатеринбург прилетел и шведский голкипер Юхан Маттссон, за судьбу которого болельщики переживали больше всего (после того как Россия начала специальную военную операцию на Украине, скандинавские хоккеисты подвергаются у себя на родине массивному прессингу, и многие из них предпочитают разорвать контракты с клубами КХЛ; "Автомобилист" таким образом лишился трех финнов).

– Юхан Маттссон передает всем привет из Рефтинского. Вратарь прилетел на Урал и уже приступил к тренировкам с нашей командой, – такая подпись сопровождает видео в социальных сетях "Автомобилиста" с тренировки Маттсона.

Два уроженца Канады – Кертис Волк и Джесси Блэкер – выступали на чемпионате мира за сборную Казахстана, поэтому получили чуть больше времени на отдых. При этом Блэкер уже приехал и приступил к тренировкам в "Автомобилисте", а вот Кертис еще не прибыл на Урал. Его возвращение ожидается в ближайшее время, рассказали "Областной газете" в пресс-службе клуба.

Также в ближайшие дни к команде должен присоединиться новичок Ник Эберт. Американский защитник пополнил екатеринбургский клуб в июне, подписав двухлетний контракт. До этого хоккеист выступал в шведском "Эребру".

Областная газета Свердловской области

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