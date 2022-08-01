ХК "Автомобилист" опубликовал календарь матчей на август

Первый матч в этом месяце запланирован на 4 августа. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Уральский хоккейный клуб "Автомобилист" опубликовал календарь с предсезонными матчами. В августе запланировано несколько игр и встреча с болельщиками.

С фанатами хоккеисты и тренеры основной команды встретятся в ближайшее воскресенье, 7 августа. Мероприятие пройдет на главной сцене в ЦПКиО имени Маяковского (Екатеринбург).

Как отмечают в пресс-службе хоккейного клуба, болельщиков ждет множество развлечений и ярких эмоций. Зоны активностей откроются в 13:00. Встреча с командой запланирована на 15:00.

График игр выглядит следующим образом: