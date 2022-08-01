ХК "Автомобилист" опубликовал календарь матчей на август

Уральский хоккейный клуб "Автомобилист" опубликовал календарь с предсезонными матчами. В августе запланировано несколько игр и встреча с болельщиками.
С фанатами хоккеисты и тренеры основной команды встретятся в ближайшее воскресенье, 7 августа. Мероприятие пройдет на главной сцене в ЦПКиО имени Маяковского (Екатеринбург).
Как отмечают в пресс-службе хоккейного клуба, болельщиков ждет множество развлечений и ярких эмоций. Зоны активностей откроются в 13:00. Встреча с командой запланирована на 15:00.
График игр выглядит следующим образом:
- 4 августа встреча с командой "Салават Юлаев" на "Уфа-Арене";
- 9 августа — "Амур" на "Арене Металлург";
- 10 августа — "Трактор" на "Арене Металлург";
- 12 августа — "Металлург" на "Арене Металлург";
- 16 августа — "Барыс";
- 17 августа — "Металлург";
- 19 августа — "Нефтехимик";
- 24 августа — "Барыс" на "Арене Трактор";
- 25 августа — "Металлург" на "Арене Трактор";
- 27 августа — "Трактор" на "Арене Трактор";