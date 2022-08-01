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1 августа 2022, 19:50

ХК "Автомобилист" опубликовал календарь матчей на август

календарь матчей ХК "Автомобилист" на август

Первый матч в этом месяце запланирован на 4 августа. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Уральский хоккейный клуб "Автомобилист" опубликовал календарь с предсезонными матчами. В августе запланировано несколько игр и встреча с болельщиками.

С фанатами хоккеисты и тренеры основной команды встретятся в ближайшее воскресенье, 7 августа. Мероприятие пройдет на главной сцене в ЦПКиО имени Маяковского (Екатеринбург).

Как отмечают в пресс-службе хоккейного клуба, болельщиков ждет множество развлечений и ярких эмоций. Зоны активностей откроются в 13:00. Встреча с командой запланирована на 15:00.

График игр выглядит следующим образом:

  • 4 августа встреча с командой "Салават Юлаев" на "Уфа-Арене";
  • 9 августа — "Амур" на "Арене Металлург";
  • 10 августа — "Трактор" на "Арене Металлург";
  • 12 августа — "Металлург" на "Арене Металлург";
  • 16 августа — "Барыс";
  • 17 августа — "Металлург";
  • 19 августа — "Нефтехимик";
  • 24 августа — "Барыс" на "Арене Трактор";
  • 25 августа — "Металлург" на "Арене Трактор";
  • 27 августа — "Трактор" на "Арене Трактор";
Областная газета Свердловской области

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