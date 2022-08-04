ХК "Автомобилист" представил предсезонную форму

4 августа екатеринбургский клуб проведет первый матч. Фото: пресс-служба ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" представил новую форму. Она была разработана к предсезонным матчам.

Как рассказали в пресс-службе клуба, спортсмены будут выходить на лед в джерси черного цвета. Логотип и другие элементы выполнены в красных цветах.

"Команда будет использовать эту форму в августовских матчах", — говорится в сообщении.

Напомним, уже 4 августа екатеринбургский клуб проведет первый предсезонный матч. Команда отправится в Уфу, где встретится с "Салаватом Юлаевым". Всего в этом месяце у "Автомобилиста" будет 10 игр. С полным календарем можно ознакомиться тут.